"Drago mi je da me je poslušao": Saša Obradović se obratio treneru Mege pred okršaj u Pioniru

Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je utakmicu sa Megom u 4. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju takmičenje u ABA ligi protiv ekipe Mege, a meč 4. kola je na programu u subotu od 20 časova. Crveno-bijeli su savladali Baskoniju u Evroligi, a za 48 sati ih čeka novi izazov. Trener Saša Obradović je iznio očekivanja pred ovaj duel i posebno istakao koliko cijeni Vuleta Avdalovića.

Polako se situacija u crveno-bijelom taboru mijenja na bolje, ali i dalje je spisak povrijeđenih igrača dugačak.

"Moram na početku da kažem da imam specifičan odnos prema treneru Mege Vuletu Avdaloviću koga prvo volim kao osobu i čovjeka, a želim mu i velike domete u karijeri kao trenera. Drago mi je da me poslušao kada sam mu govorio da treba da bude trener... Zna se model igre Mege, agresivno, i mi moramo našim stavom i respektom, bez obzira na mladost i godine koje imaju - da odgovorimo. Važno je da se bavimo nama, raspored je takav kakav je, i u nedostatku mogućnosti da odradimo dobar trening važno je da kroz razgovor poravimo detalje koji nisu dobri", rekao je trener crveno-bijelih.

Uroš Plavšić koji je nekada nosio dres Mege, očekuje težak meč, a biće to za njega veliki ispit nakon što se oporavio od povrede.

"Nema puno vremena za osvrt na prethodnu utakmicu, stižu nam nove obaveze u ABA ligi, dolazi nam ekipa Mege, brzi, agresivni, mladi, ambiciozni, to je nešto što se godinama ne mijenja. Moramo da odgovorimo energijom na terenu uz pomoć naših navijača i odigramo dobar meč".

Utakmica se igra u subotu od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić", a već u utorak u Beograd stiže ekipa Asvela u prvom meču novog duplog kola Evrolige. Crveno-bijeli se vraćaju u halu Aleksandar Nikolić ovoga puta nominalno kao gosti protiv Makabija već u četvrtak.