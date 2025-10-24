Saša Obradović odgovorio na zanimljivo pitanje španskog novinara: "Slušajte, reći ću vam iskreno"

Saša Obradović dobio je pitanje španskog novinara na to kako reaguje i o čemu razmišlja kada ga navijači dočekuju skandiranjem i ovacijama u Areni.

Saša Obradović vratio se u Crvenu zvezdu i potpuno "probudio" tim. Onu uspavanu i letargičnu ekipu kod Janisa Sferopulosa pretvorio je u tim pun energije, želje i to se vidi na parketu. Navijači ga obožavaju, svaki put ga dočekuju ovacijama, skandiranjem i aplauzima.

Kako na sve to reaguje i šta se promijenilo? To je pitanje koje je dobio od španskog novinara poslije pobjede protiv Baskonije. Kolegu iz Španije zanimalo je kakve emocije osjeća u tim momentima i da li je to možda neki dodatni pritisak na njega.

"Slušajte, iskreno ću reći, radim na tome da ne razmišljam previše, da ne osjećam to, ako ubacim emocije u to. Onda ću zaboraviti na meč. Ispričaću vam svoje iskustvo, bio sam ovdje nekoliko puta, kada sam bio u Monaku, dočekivali su me. Te emocije me ponesu toliko, da izgubim fokus na meč. Sada kada god izlazim, govorim sebi 'samo meč, samo meč'. Nadam se da ću uspjeti sada na najbolji mogući način", rekao je Obradović.

Šta čeka Zvezdu?

Dobra vijest za Crvenu zvezdu je to što do 11. novembra neće imati neko daleko gostovanje. Do tada će imati samo jedan meč na strani i to u Subotici protiv Spartaka u ABA ligi. Sa Makabijem će igrati u Pioniru, pošto je odbijen zahtjev za povratak u Izrael. Tek 11. gostuje Dubaiju, a onda dva dana kasnije dočekuje Monako.

Ovako izgleda raspored Zvezde u narednom periodu:

Crvena zvezda - Mega (25.10, 20 časova)

Crvena zvezda - Asvel (28.10, 19h)

Makabi - Crvena zvezda (30.10, 20.05h)

Spartak - Crvena zvezda (02.11, 20h)

Crvena zvezda - Panatinaikos (05.11, 20h)

Crvena zvezda - Budućnost (08.11, 18h)

Dubai - Crvena zvezda (11.11, 17h)

Crvena zvezda - Monako (13.11, 20h)

