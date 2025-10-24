Saša Obradović kritikovao soliranje, pa otkrio ko je srce Crvene zvezde

Saša Obradović pričao je na konferenciji za medije i bio je kritičan zbog određenih stvari u igri Crvene zvezde. Zna dobro šta mora da se popravi.

Crvena zvezda Meridianbet upisala je četvrtu pobjedu u Evroligi, petu ukupno. Savladala je Baskoniju u Areni (90:72) i nastavila trijumfalni niz. Pokazala je dva različita lica, loše u prvom i odlično u drugom poluvremenu. Toga je svjestan i Saša Obradović.

"Srećni smo zbog pobjede, iako nismo dobro igrali u prvom poluvremenu. Bilo je previše haotično, bili smo previše nervozno, previše individualnih stvari. U drugom smo podigli nivo agresivnosti i to nam je pomoglo", počeo je Obradović.

Detaljno je objasnio šta se to dešavalo na meču i kojim stvarima nije zadovoljan.

"Ne bih rekao da je bilo manje energije, mislim da je glupo potrošena energija, neke individualne akcije. Te neke prethodne utakmice dovele su do toga da radiš neke stvari koje ti ne pripadaju. Nijednog rivala ne možeš da dobiješ za jednu četvrtinu. Loše smo otvorili, previše smo solirali. Moramo o tome naravno da pričamo, tako ne može da se igra. Bez obzira na nezadovoljstvo tim načinom igre, u drugom dijelu smo promijenili način igre, dali lake poene, promijenili odbranu u piku. Dobili smo desetkovanog rivala, ali je uvijek bolje analizirati iz pobjede i da se malo pozabavimo načinom igre. Najvažnije je da kažem kako ova statistika vara. Četiri izgubljene lopte, a 15, možda i više napada bez kontrole. Ne mogu da se sanjaju velike stvari. Ne možeš kako te inercija vodi, ovo je igra inteligentnih ljudi, znaš kad i šta i kako treba da radiš. Plan je postojao, nismo ga se držali. Ostaćemo pozitivni jer smo dobili meč sa velikom razlikom. Dobra lekcija za nas. Dobru analizu ćemo uraditi."

Tim će biti jači dolaskom Džareda Batlera.

"Plan je da nema plana, uvijek je tako bilo. Teško je sve isplanirati. Definitivno je važno napomenuti da ćemo imati još jednog novog igrača kog treba da integrišemo. Neka nova hemija, moramo što prije da se nekako spojimo. Kvalitet postoji na svim pozicijama. Uz novog igrača, Džareda Batlera. Daće nam on još jednu dimenziju. Plus igrači koji su tu, imamo materijala. Ali, to ne mora da znači da će uvijek da bude najbolje. Probaćemo da izvučemo maksimum iz svega. Veliki je proces, ima prostora za napredak. Uvijek je bolje jedan više nego jedan manje."

"Kalinić je srce ovog tima"

Konstatovali su novinari da zvuči malo previše negativno poslije pobjede.

"Treneri obično imaju negativne konotacije, više su kritički nastrojeni u odnosu na stvari koje su plan meča. Ako postoji plan, nebitno rezultat, može plan da se mijenja i tokom meča. Ali, ako plan nije ispoštovan, naravno da postoji frustracija i postojaće. Na kraju utakmice mi je i Moneke prišao i rekao 'ne možemo mi ovako da igramo'. Dobro je da razumije. Imaju igrači koji to razumiju, kao što su Kalinić i Motiejunas. Igrači koji to manje razumiju i koje nosi instinkt, treba da znaju da to tako ne treba da se radi. Bolje je biti kritičan kada se pobjeđuje. Dalje da naučimo iz ovoga."

Posebno je pohvalio Nikolu Kalinića.

"On je srce ove ekipe, to je definitivno. Najpametniji na terenu, tačno zna šta treba da radi, koje sisteme i bez trenera da zove, osjeća šta i kada treba da radi. Nije slučajno što je imao toliko veliku karijeru i što sam isticao u svim ekipama gdje je on igrao. Mi mnogo zavisimo od Nikole, ne samo igrački, nego i sa nekom ličnošću. On zna da vodi, da ostvari. To su igrači koji mnogo koštaju uvijek."

Igrač koji je dosta toga donio Zvezdi od svog dolaska svakako je Donatas Motiejunas.

"I ako to nije bio plan, bio je zapostavljen u prvom dijelu. Igrač koji može da kreira i za sebe i za druge. Samo svojim prisustvom može da ti, pogotovo napadački, raširi teren. Ušli smo totalno pogrešno u utakmicu. Prvo smo počeli da šutiramo trojke, sve je u redu, ako je otvorena, to prihvatam. Ako nemaš unutrašnju igru ,ne samo kroz Donatasa, nego i prodor i dodavanja, teško da možeš da igraš. Oni su kontrolisali skok, sve ono što mi treba da uradimo. Zaboravilo se. Prije nego što sam došao, rekao sam da je Donatas bitan i na terenu i na klupi, vidi se kako okuplja igrače, jedan je od razloga što smo pobijedili."

"Imam velika očekivanja od Batlera"

Na samom kraju je Saša Obradović pričao o novom pojačanju Džaredu Batleru. Potvrdio je da će do kraja nedjelje da dođe u Beograd.

"Očekujem da će da bude potreban period adaptacije. Dobro je da imamo još jednog osvajača u ekipi. Nekoga ko ima pobjednički karakter. Pričao sam sa njim u momentu kada je trebalo da ga motivišem da dođe. Imam velika očekivanja od njega, mislim da je odličan igrač. Bio je ushićen, prije svega publikom i navijačima. I željom da ima dobru poziciju. Mislim da je svojim rejtingom to zaslužio. Mislim da će za nas da pravi razliku", zaključio je Obradović.

