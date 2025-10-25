Veliki peh za Zvezdu: Povrijedio se Džordan Nvora

Nije poznat stepen povrede, očekuje se procjena ljekarskog tima.

Najbolji košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora doživio je povredu Ahilove tetive dan poslije pobjede protiv Baskonije u Evroligi. Trenutno nije poznat stepen povrede MVP-ja 4. kola Evrolige i više informacija biće poznato nakon procjene ljekarskog tima, prenosi "b92".

Izabranike Saše Obradovića očekuje okršaj sa Megom u subotu, dok je naredne sedmice na programu duplo kolo kada će Zvezda odmjeriti snage sa Asvelom u Areni, a potom sa Makabijem u Pioniru.

Nema sumnje da bi izostanak Nvore bio veliki hendikep za tim sa Malog Kalemegdana koji je u velikom naletu i vezao je četiri pobjede u elitnom takmičenju.

Nigerijac je eksplodirao u crveno-bijelom dresu ove sezone i u Evroligi prosječno bilježi 19,7 poena, 5,7 skokova i 2,7 asistencija po utakmici.