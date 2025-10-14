"Ima tijelo od pet miliona dolara": Đurović o Zvezdinoj gromadi i razlici koju pravi Nvora

Vlade Đurović poslije pobede Crvene zvezde morao je da pohvali igru Džordana Nvore koji je u završnici meča bio gotovo bez greške. Đurović je potom spomenuo i ulogu Simija Odželeja, za kojeg vjeruje da će morati još mnogo da napreduje kako bi pomogao timu.

Izvor: MN PRESS, Arena 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda je pobijedila u Beogradskoj areni ekipu Žalgirisa (88:79) u četvrtom kolu Evrolige. Igrač utakmice bio je Džordan Nvora koji je ubacio 24 poena i u nedostatku Čime Monekea pokazao da je sposoban da sam nosi tim. Primijetio je to i stručni konsultant Vlade Đurović, koji je poslije trijumfa crveno-bijelih prokomentarisao igru Nigerijca.

"Nvora je pravi igrač. Malo sam ga potcijenio, on ima šut i za tri i za dva poena, prodire i u lijevu i u desnu stranu, vrlo je bezobrazan, drzak, snalažljiv. Odličan!Najbolji je bio na terenu, to je sasvim sigurno", započeo je Đurović u studiju Arene sport.

Nastavio je Đurović i o ostalim igračima Zvezde koji su u nedostatku nekoliko igrača morali da pruže mnogo bolju igru. Tako je među igračima posebno spomenuo centra Donatasa Motiejunasa, Nikolu Kalinića, Dejana Davidovca i Semija Odželeja.

"Motiejunas je bio izvan mojih očekivanja, nisam vjerovao da će ponoviti utakmicu iz Istanbula, odličan je bio. Davidovac je mnogo bolji bio, nego na posljednjim utakmicama. Već sam rekao da će on i Kalinić morati da nadoknade poene Kartera, donekle su uspjeli to. Odželej je na kraju ispao džoker, dao je 10 poena. Vjerujem da i trener Žalgirisa, kao i mi ovdje nije očekivao da će dati više do tri, koliko je inače davao, to je nadoknadilo ono što bi povrijeđeni igrači uradili."

Ponovo je Đurović morao da se osvrne na igru Nvore koji je oduševio navijače u Beogradskoj areni, ali i pored malih ekrana.

"Nvora je igrač koji izmišlja koš.Kad ne znaš šta ćeš, daš mu loptu i on nekim prodorom, nekim naskokom uspije. Lukav je, zna da ukrade loptu, mnogo je bolji nego što sam očekivao."

Vidi opis "Ima tijelo od pet miliona dolara": Đurović o Zvezdinoj gromadi i razlici koju pravi Nvora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Međutim, kad je u pitanju krilo crveno-bijelih Đurović je morao da prokomentariše i devet postignutih poena Semija Odželeja, uz neke zamjerke...

"Isto tako, Odželej ima telo do pet miliona dolara, neviđena snaga, ali da tako loše odigra one prve utakmice... Baš nevjerovatno. Čini mi se da na nekom prodoru nije znao način, da li želi da ide lijevom rukom, desnom, možda je napravio korake, toliko nesigurnosti... Sa njim neko mora da porazgovara, on može mnogo bolje", zaključio je Đurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!