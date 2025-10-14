Trener Crvene zvezde Saša Obradović zadovoljan pobjedom, ali otkrio da ima mnogo stvari za popravku i da još ne zna limit svog tima.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobedu u četvrtom kolu Evrolige - protiv Žalgirisa je upisan drugi trijumf u sezoni, a prvi nakon što je ekipu preuzeo Saša Obradović. Legendarni košarkaš Zvezde i proslavljeni reprezentativac Jugoslavije vratio se u voljeni klub da ispuni sebi snove, a počelo je važnim trijumfom!

Ipak, Obradović nije "poletio" nakon ovog trijumfa. Tvrdi da ima još mnogo posla da se uradi jer je zatekao nered u timu, a na ruku ne ide ni kadrovska situacija i broj povrijeđenih igrača na koje trenutno ne može da računa.

"Hvala predivnim navijačima na ovoj atmosferi, sve je lakše sa njima. Pobijedili smo sjajan tim i to je velika stvar. Ovakvu utakmicu možeš dobiti dobrom odbranom, to smo uradili. Nekad nismo bili najpametniji u napadu, ali idemo korak po korak. Ovo je proces. Moramo da popravimo mnogo stvari. Za mene je sve ovo novo, malo je nereda. Nekad se okrećemo individualnom kvalitetu. Treba da pokazujemo timski duh. Sve je sjajno, ovo je nevjerovatan klub. Ovo je samo jedna pobjeda. Nadam se da ćemo nešto da ostvarimo sa ovim timom. Imamo mnogo problema, imamo mnogo povreda, bićemo bolji od ovoga", rekao je Saša Obradović.

Vidi opis "Nered je, još ne znam koliko ovaj tim može": Saša Obradović blistao poslije pobjede Zvezde u Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Obradović je dao izjavu i za televiziju "Arena sport", a tom prilikom je istakao da još ne zna sve mogućnosti Crvene zvezde. Odradio je sa Zvezdom samo dva treninga, pa će jasniju sliku imati kad bolje upozna igrače u ekipi koju je preuzeo.

"Uvek je specijalno osjećanje. Najvažnije je da smo pobijedili. Nije bilo sve pod kontorlom u nekim situacijama, ali sa velikim srcem, dobrom odbranom, našli smo način. Biće bolje vremenom. Još i ja imam problema sa shvatanjem šta moj tim može, koga ću gdje da stavim...", rekao je Obradović i dodao:

"Sa moje strane, biće potrebno još vremena da se uklopim. Pokušao sam da ostanem u utakmici. Hvala navijačima, samo oni mogu da nas vode do velikih dostignuća".

Svoje viđenje meča iznio je i Džordan Nvora, najbolji košarkaš Crvene zvezde na ovom meču i apsolutni junak velike pobjede nad Žalgirisom. Nvora je iskoristio priliku da pecne nekadašnjeg košarkaša Partizana Najdžela Vilijams-Gosa, koji je večeras igrao za poraženi tim.

"Vjerujemo jedni drugima, sve počinje do odbrane. U Minhenu smo imali sličan početak, ali smo naučili nešto o tome. Jako je lako igrati kada trener vjeruje u vas, kada imate sjajne momke oko sebe i kada svi daju energiju jedni drugima. Ludo je... Vilijams-Gos je rekao da je luđe igrati pred navijačima Partizana, mislim da nije u pravu. Dugo, dugo nisam vidio ovakvu atmosferu. Još od koledža. Uživam u tome", rekao je Džordan Nvora.

Nekadašnji košarkaš Žalgirisa Donatas Motiejunas istakao je da se ekipa i dalje adaptira, a da su morali i igrači i trener da naprave korake kako bi se našli na sredini. Litvanac je dodao i da je presrećan, jer u Zvezdi shvata koliko voli da igra košarku.

"Bilo je uspona i padova, to je normalno, novi trener, nove ideje. Malo smo se adaptirali. Pokazali smo jak karakter. Nastavili smo da se borimo kroz nedaće. Srećan sam što smo došli do prve pobjede kod kuće. Tokom prethodne utakmice sam shvatio koliko je košarka važna u životu. Htio sam da igram, zato sam došao ovdje", istakao je Donatas Motiejunas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!