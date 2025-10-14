"Zvezdi on ne fali, ne znam kako bi pomogao": Vlade Đurović prozvao jednog košarkaša

Crvena zvezda ima problem sa povredama, ali Ajzea Kenan joj ne bi pomogao ni sada, kaže Vlade Đurović.

Crvena zvezda u četvrtom kolu Evrolige igra protiv Žalgirisa, jedinog neporaženog sastava u dosadašnjem dijelu takmičarske godine. Novi trener Saša Obradović tek je preuzeo ekipu i moraće da promijeni uloge nekim igračima, jer je zatekao mnogo igrača koji moraju da odsustvuju u narednom periodu.

Vlade Đurović je u emisiji na televiziji "Arena sport" govorio o povratku Saše Obradovića kojeg je svojevremeno trenirao, ali se tom prilikom osvrnuo i na kadrovsku situaciju. Iskusni košarkaški stručnjak istakao je da čak ni u takvoj situaciji ne vidi kako bi Ajzea Kenan pomogao timu, za razliku od ostalih povređenih igrača!

"Ostaje da vidimo kako će ići sa novim trenerom. Pozdravio bih povratak Saše Obradovića, mog bivšeg igrača. On je po mom mišljenju najbolje rešenje. Zvezdaš je, vratio se u svoje jato. Izjavio je 'Velika čast, još veći pritisak', ja bih se usaglasio. Veliki je pritisak", rekao je Vlade Đurović i dodao:

"Najviše nedostaje Bolomboj. Onda nedostaje Karter, ima neku plućnu emboliju. On je najtalentovaniji igrač u Zvezdi. Pa onda Grejem koji još nije ni došao, zatim Dobrić, Rivero i Plavšić. Onda Kenan, on možda i ne nedostaje, ne vidim kako bi on pomogao. Mnogo je to igrača".

Đurović je pohvalio potez Saše Obradovića da u stručnom štabu Crvene zvezde ostane Tomislav Tomović, koji je u prethodnom kolu Evrolige vodio ekipu. On je nakon tri startna neuspjeha u sezoni upisao izuzetno važan trijumf na gostovanju Fenerbahčeu, aktuelnom šampionu Evrope.

"Ne može biti teži posao. Dobro je što je Tomović ostao. To je džentlmenski i kolegijalan potez Saše Obradovića. Mogao je da kaže kako ne želi Tomovića u stručnom štabu. Sviđa mi se potez Obradovića da ostavi Tomovića, njegov otac je igrao za Zvezdu, on je navijač Zvezde. Ostavio je dobar utisak", zaključio je Đurović.

