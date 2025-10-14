"Evroliga je glavni cilj": Zvezda ima vezu za beka koji je zaludio Evropu

Američki bek Malači Flin igra sjajnu košarku u Bahčešehiru i ekspresno je privukao pažnju evroligaša. Navodno je Zvezda na listi zainteresovanih.

KK Crvena zvezda užurbano traži pojačanje na bekovskoj poziciji nakon ozbiljnog stanja u kome se nalazi jedan od najboljih igrača Tajson Karter. I dalje nije poznato koliko će pauzirati, ali jasno je da će za obostrana emobolija pluća odvojiti od terena na duži vremenski period. Među imenima koja se dovode u vezu sa crveno-bijelima je Evrokup senzacija, Malači Flin. On trenutno igra za Bahčešehir i ozbiljno je skrenuo pažnju evroligaša na sebe.

Turski tim ima velike ambicije u novoj sezoni i cilj je plasman u Evroligu. Proslavljeni košarkaški reprezentativac i nekadašnji igrač Zvezde Nemanja Bjelica je sportski direktor ambicioznog kluba, a Flin je upravo sa njim obavio ključne razgovore prije dolaska u Evropu.

U nedavnom intervjuu za "Eurohoops" govorio o ambicijama Bahčešehira i interesovanju evroligaških klubova čiju pažnju je privukao poslije samo nekoliko odigranih utakmica. Ne krije da je prioritet svih u klubu osvajanje Evrokupa.

"Apsolutno. Zato smo svi ovdje. Moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Ništa nam neće biti dato, ali mislim da definitivno imamo taj potencijal", rekao je Amerikanac.

O interesovanju evroligaša nije želio previše da govori. "Da budem iskren, ne brinem previše šta se govori. Glavna stvar je šta se dešava unutar ovih zidova - ko je u timu, i ja sam posvećen ovom timu. Mislim da nam trenutno ide prilično dobro".

Razlika između Amerike i Evrope

Njegov prioritet je povratak u NBA ligu, ali je zahvalan na šansi koju je dobio u Behčešehiru. Odigrao je neke sjajne partije u najjačoj ligi na svijetu, ali je želio veću ulogu u timu, pa je odlučio da da šansu evopskim timovima.

"Dolazeći u inostranstvo, najvažnija stvar koju su mi ljudi govorili bila je: 'Samo prihvati to' i budi otvoren za nova iskustva. Razgovarajući sa Nemanjom i trenerom Markom, osjećao sam se kao sjajna prilika. A razgovarajući sa ljudima iz zemlje koji su igrali u Turskoj, a posebno u Istanbulu, rekli su mi da je to zaista dobra prilika, posebno za prvu godinu u inostranstvu", dodao je igrač rođen u Takomi, u Vašingtonu.

Nakon što je postigao lični NBA rekord od 50 poena sa Detroit Pistonsima 2024. godine, Flin je prošle sezone odigrao samo četiri utakmice za Šarlot Hornetse. Ukupno je nastupio u 223 NBA utakmice, igrajući za Hornetse, Pistonse, Njujork Nikse i Toronto Reptorse.

"Kada se osvrnem, nisam znao da ću biti ovdje prije pet godina. Da mi je neko tada rekao da ću igrati u inostranstvu, ne znam šta bih rekao. Zato samo ostajem otvoren za nove prilike i dajem im sve od sebe", rekao je sjajni šuter.

Bahčešehir je evropsku sezonu počeo na pravi način, ima dvije pobjede u Evrokupu, a Flin bilježi prosječno 20 poena po utakmici.

