Crvena zvezda traži beka, dva imena u igri: Olimpijakos rekao "ne", alternativa je mnogo bolja?

KK Crvena zvezda je o potrazi za pojačanjima, a sada su isplivala prva imena.

Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa- / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Crvena zvezda užurbano traži pojačanje na bekovskoj poziciji nakon povrede Devontea Grejema i ozbiljnih zdravstvenih problema Tajsona Kartera. Novi trener Saša Obradović je istakao da neće dovoditi nove igrače kako bi popunili roster, već da pokušavaju da da pronađu pravo rješenje za jako tešku situaciju koja je zadesila klub sa Malog Kalemegdana.

Tokom dana su isplivala i prva imena, pošto se prema navodima nekih stranih medija Crvena zvezda interesovala za Sejbena Lija koji igra za Olimpijakos, ali navodno grčki velikan nije voljan da ga pusti. Drugo ime je Malači Flin, koga takođe Bahčešehir nije spreman da se odrekne tako lako. U narednim danima ćemo vidjeti koliko ima istine u ovim glasinama, ali Zvezdi definitvno gori pod nogama.

Ko su potencijalna pojačanja Zvezde?

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Sejben Li je zimus stigao u Pirej, ali još uvijek nije uspio da se izbori za veliku ulogu u timu. Prethodno je imao kratku epizodu u Makabiju, tako da se može reći da njegovo privikavanje na evroligašku košarku i dalje traje. Igrao je za tursku Manisu gdje je bilježio sjajne partije što ga je preporučilo evroligašima. U Tursku je stigao iz NBA lige gdje je nosio dresove Detroit Pistonsa, Toronto Reptorsa, Filadelfije i Finiksa gdje je posljednji put igrao u Americi.

Što se tiče Malači Fina, on je najbolji igrač u timu koji se takmiči u Evrokupu. Stigao je ljetos kao veliko pojačanje i ubrzo je taj epitet opravdao, što je probudilo interesovanje nekoliko evroligaških timova. Flin je izabran kao 29. pik NBA draftu 2020. godine od strane Toronto Reptorsa gdje je igrao do 2023. Igrao je još za Njujork Nikse, Detroit Pistonse i Šarlot Hornetse, prije nego što je potpisao za Bahčešehir.

Šta je rekao Obradović?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Što se tiče pojačanja, neophodna su najmanje trojica, a za početak zamjena za Tajsona Kartera koji će odsustvati zbog pluće embolije.

"Razmišljamo o beku, stanje na tržištu nije lagano, ne treba dovoditi samo da bismo ga dovodili. To ipak mora da bude konkurentan košarkaš i da ima određeni kvalitet na bekovskoj poziciji. To je prioritet. Ima nekoliko imena o kojima razmišljamo i narednih dana ćemo morati da suzimo izbor", naglasio je Saša Obradović.