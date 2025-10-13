"Obradoviću nije lako, nemamo vremena": Dejan Davidovac iskren pred meč sa liderom Evrolige

Iskusni as Dejan Davidovac realno je predstavio trenutnu situaciju u klubu. Vjeruje da po receptu iz Istanbula mogu do pobjede.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Zamenik kapitena Crvene zvezde Dejan Davidovac govorio je pred utakmicu sa Žalgirisom u 4. kolu Evrolige. Biće to povratnički debi Saše Obradovića koga je zatekla alarmantna situacija u klubu. Nekoliko ključnih igrača je povrijeđeno, dok je Tajson Karter hospitalizovan zbog embolije pluća.

Nemaju crveno-bijeli previše vremena za privikavanje jer ih čeka okršaj sa trenutno najboljom ekipom u Evroligi. Litvanski tim igra sjajnu košarku i na skoru je od 3-0.

"U ovakvom rasporedu nema pretjerano vremena za trening. Svi treba da se fokusiramo na ono što on zahtijeva. Naravno, on kao i svaki trener ima svoje zahtjeve. U ovom momentu nije lako preuzeti ekipu, ali svi smo spremni da mu pomognemo. Neki od nas su već sarađivali sa njim, na nama je da se fokusiramo i pokupimo što više informacija. Nema vremena za neke velike promene. Idemo korak po korak", rekao je Davidovac.

Pobeda protiv Fenerbačea u Istanbulu im je digla moral i samopouzdanje, ključ je nastaviti na istom energetskom nivou.

"Stvarno nam je značilo dosta, pobjeda generalno. Odigrali smo dobru utakmicu, timski, energetski smo bili na višem nivou".

O ekipi Žalgirisa je imao samo riječi hvale.

"Ozbiljna ekipa. Mislim da su u ovom momentu najbolja ekipa u ligi. Fizički su dosta dobri, dosta iskusnih igrača koji su tamo duži niz godina, sa nekim pojačanjima koja igraju odlično. Igramo na svom terenu, prije svega bi trebalo da odgovorimo fizički na njihovu igru, energija mora da bude na visokom nivou", rekao je Davidovac.

Osvrnuo se na novi izbor selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

"Drago mi je zbog Alimpijevića, mi smo već sarađivali, poštujem ga prije svega van terena kao čovjeka, a poslije kao trenera i zbog svega onog što je uradio."

