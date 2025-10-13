"Moji igrači su viđali i teže atmosfere": Trener Žalgirisa pred Zvezdu otkrio prednost svog tima u Beogradu

Trener Žalgirisa Tomas Masiulis govorio je o atmosferi u Beogradskoj areni i šansama njegove ekipe da slavi u prestonici Srbije

Žalgiris je odlično otvorio sezonu u Evroligi, poslije pobjede nad Monakom, Fenerbahčeom i Bajernom ovaj tim dolazi u Beograd. Tomas Masiulis, trener ekipe iz Litvanije, govorio je o srpskom rivalu istakavši na šta će se njegov tim najviše fokusirati, a potom je i dodao da je svjestan atmosfere koju će Delije napraviti, ali je pojasnio i da su igrači Žalgirisa dovoljno iskusni da prevaziđu te prepreke.

Crveno-bijeli su promijenili trenera i odmah upisali pobjedu u Istanbulu nad aktuelnim šampionom Evrolige, nema sumnje da žele i po dolasku Saše Obradovića na čelo tima da ponove uspjeh i ostvare i drugu pobjedu u Evroligi, ali će naspram sebe imati Žalgiris, ekipu koja ima pobjede iz sva tri meča.

"Čeka nas ozbiljan protivnik, koji je promijenio trenera, na emocijama, poslije dobre pobjede protiv šampiona Evrolige. Znamo da idemo u jednu od najtežih atmosfera. Biće važno da ostanemo zajedno, razmišljamo o sljedećem napadu i odbrani i da emocije ostavimo po strani", započeo je Masiulis.

Pogledaj slike

Zvezda je vrlo brzo po početku sezone promijenila stratega. Poslije Janisa Sferopulosa, na čelo tima stigao je Tomislav Tomović kao privremena zamjena, a već u utorak ekipu će pored aut-linije voditi legendarni bivši košarkaš, a sada trener Saša Obradović. "Saša je trener srpske škole, biće veoma fizički spreman, neće ništa lako popuštati, insistiraće na tome da pravi dobre faulove kako bi što više otežao protivnicima. Ne znam da li će moći sve da uradi, ali biće dosta igre gdje će igrači biti okrenuti leđima ka košu", ocijenio je nasljednik Andree Trinkijerija.

Šta je Masiulis rekao o igračima Zvezde?

Zvezda je u tim dovela iskusnog centra Donatasa Motiejunasa koji je u meču protiv Fenera debitovao za tim sa Malog Kalemegdana i tom prilikom upisao 13 poena, bez promašaja iz igre. "Ostavio je dobar utisak, ako im je zaista bio potreban visoki igrač. Druga stvar je što je iskusan, pa radi i dobre vannastavne aktivnosti, oblikuje ljude. Mislim da dobiju ono što su očekivali od njega", objasnio je strateg zelenih.

Crvena zvezda ima veliki problem sa povredama, sa tom činjenicom morao se složiti i Masijulis. "Čak i nama zbog toga nije najlakša priprema. Prije nego što pričamo o taktici, važno je izdržati njihovu fizičku snagu i njihove emocije. To je važno, a taktika malo ide poprijeko. Fokusiramo se na zaustavljanje brzih napada - zaista imamo igrače koji brzo trče - skokove i fizičku snagu."

Na relaciji Crvena zvezda - Žalgiris često možemo vidjeti komentare obje strane, pa na pitanje da li očekuje provokaciju u Beogradu trener gostujuće ekipe odgovorio: "Osnovno je da razmišljamo o košarci. Što se tiče sporednih stvari, imamo mnogo iskusnih igrača koji su vidjeli još teže atmosfere", rekao je.