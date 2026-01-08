logo
Novi odlazak iz Humske: Iz Partizana prešao u turskog drugoligaša

Novi odlazak iz Humske: Iz Partizana prešao u turskog drugoligaša

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ibrahim Zubairu ima novi tim, FK Čorum.

Ibrahim zubairu otisao u corum u turskoj drugoj ligi Izvor: MN PRESS

Doskorašnji napadač Partizana Ibrahim Zubairu (21) otišao je u turski klub Čorum, koji se takmiči u drugoj ligi i u kojem igra srpski internacionalac Danijel Aleksić.

Šestoplasirani tim drugog ranga Turske doveo je Zubairua na šestomjesečnu pozajmicu, uz mogućnost otkupa. Crno-bijeli će u ovom trenutku dobiti 200.000 evra obeštećenja, a ako Čorum uđe u tamošnju Superligu, na račun Partizana leći će 2,3 miliona evra, pod uslovom da Zubairu odigra više od 50 odsto utakmica.

Zubairu je drugi igrač koji je definitivno napustio Humsku ovog četvrtka, na dan kada je ekipa Nenada Stojakovića otišla u Tursku na pripreme. Uz njega je iz Partizana otišao i mladi napadač Dušan Jovanović, koji će nastaviti karijeru u Železničaru iz Pančeva.

Zubairu je došao u Partizan pretprošlog ljeta iz Jedinstva sa Uba, u prvoj sezoni u Humskoj doživio strašnu povredu, prelom noge, a ove jeseni nije dobijao šansu, pa je odabrao Tursku kao destinaciju na kojoj će pokušati da oživi karijeru.

(MONDO)

