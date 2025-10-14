logo
Crvena zvezda našla pojačanje u Galatasaraju?

Crvena zvezda našla pojačanje u Galatasaraju?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda mora da pronađe rješenje na poziciji beka i jedna od opcija je Džejms Palmer iz Galatasaraja. Problem za realizaciju mogao bi da bude njegov ugovor.

dzejms palmer na meti crvene zvezde Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena zvezda Meridianbet mora da pronađe rješenje na bekovskoj poziciji. Skoro svi bekovi su povrijeđeni, a poslije zdravstvenih problema Tajsona Kartera situacija je postala još ozbiljnija. Rješenje bi mogao da bude Džejms Palmer (29), američki košarkaš koji igra za Galatasaraj.

Pruža veoma dobre partije u Turskoj, posebno je dobar u šutu za tri poena, ali postoji drugi problem. Galatasaraj ne želi da ga pusti tek tako, posebno zbog toga što je ljetos potpisao novi ugovor i to bez izlaznih klauzula, bar tako tvrdi turski novinar Džan Bedel.

"Ne postoji nikakva izlazna klauzula za Evroligu u ugovoru Džejmsa Palmera. Trenutne vijesti koje se pojavljuju u vezi sa njim nisu istinite", poručio je Bede.

Čak i da nema izlazne klauzule, jasno je da i Amerikancu ide u prilog da se oproba u Evroligi. Pruža sjajne partije u novoj sezoni, protiv Bahčešehira i Tofaša je dao po 27 poena, Igokei je ubacio 18, Petkimu 15... Na tri utakmice u turskom šampionatu ima prosjek od 23 poena, 3,7 asistencija i 3,3 skoka po meču.

Ko je Džejms Palmer?

Džejms Palmer
Izvor: YouTube/Eurocup Basketball

Džejms Palmer rođen je 31. jula 1996. godine u Vašingtonu, igra na poziciji beka i visok je 196 centimetara. Na koledžu je igrao za Majami i Nebrasku. Odlučio je da izađe na NBA draft 2019. godine i tamo nije izabran. Probao je mjesto da izbori kroz filijalu Klipersa, nije mu pošlo za rukom, pa je riješio da ode "preko okeana".

U Evropi je počeo u ekipi Otrova iz Poljske, pa je prešao u francuski Burg, a onda u Turk Telekom. Junu 2024. godine potpisao je za Galatasraj i sa klubom došao do finala FIBA Lige šampiona gdje je izgubio od Unikahe (83:67). Našao se u idealnoj petorci takmičenja poslije toga zajedno sa Dilanom Osetkovskim, sadašnjim igračem Partizana. Na 19 mečeva u FIBA Ligi šampiona prošle godine je imao prosjek od 14,5 poena, 5 skokova i 3,9 asistencije.

"Ima nekoliko imena"

O pojačanjima je pričao i Saša Obradović, na otvorenom treningu Zvezde pred meč sa Žalgirisom koji se igra dana (20 časova u Areni). Potvrdio je da je u opticaju nekoliko imena.

"Razmišljamo u beku, stanje na tržištu nije lagano. Ne treba da dovedemo nekoga sam oda bismo ga doveli. Mora da bude konkurentan igrač, da posjeduje određene kvalitete, to je prioritet. Ima nekoliko imena o kojima razmišljamo. Narednih dana moraćemo da suzimo izbor", rekao je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

09:00
Saša Obradović
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

