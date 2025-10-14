Crvena zvezda našla pojačanje u Galatasaraju?

Crvena zvezda mora da pronađe rješenje na poziciji beka i jedna od opcija je Džejms Palmer iz Galatasaraja. Problem za realizaciju mogao bi da bude njegov ugovor.
Crvena zvezda Meridianbet mora da pronađe rješenje na bekovskoj poziciji. Skoro svi bekovi su povrijeđeni, a poslije zdravstvenih problema Tajsona Kartera situacija je postala još ozbiljnija. Rješenje bi mogao da bude Džejms Palmer (29), američki košarkaš koji igra za Galatasaraj.
Pruža veoma dobre partije u Turskoj, posebno je dobar u šutu za tri poena, ali postoji drugi problem. Galatasaraj ne želi da ga pusti tek tako, posebno zbog toga što je ljetos potpisao novi ugovor i to bez izlaznih klauzula, bar tako tvrdi turski novinar Džan Bedel.
"Ne postoji nikakva izlazna klauzula za Evroligu u ugovoru Džejmsa Palmera. Trenutne vijesti koje se pojavljuju u vezi sa njim nisu istinite", poručio je Bede.
Čak i da nema izlazne klauzule, jasno je da i Amerikancu ide u prilog da se oproba u Evroligi. Pruža sjajne partije u novoj sezoni, protiv Bahčešehira i Tofaša je dao po 27 poena, Igokei je ubacio 18, Petkimu 15... Na tri utakmice u turskom šampionatu ima prosjek od 23 poena, 3,7 asistencija i 3,3 skoka po meču.
Ko je Džejms Palmer?
Džejms Palmer rođen je 31. jula 1996. godine u Vašingtonu, igra na poziciji beka i visok je 196 centimetara. Na koledžu je igrao za Majami i Nebrasku. Odlučio je da izađe na NBA draft 2019. godine i tamo nije izabran. Probao je mjesto da izbori kroz filijalu Klipersa, nije mu pošlo za rukom, pa je riješio da ode "preko okeana".
U Evropi je počeo u ekipi Otrova iz Poljske, pa je prešao u francuski Burg, a onda u Turk Telekom. Junu 2024. godine potpisao je za Galatasraj i sa klubom došao do finala FIBA Lige šampiona gdje je izgubio od Unikahe (83:67). Našao se u idealnoj petorci takmičenja poslije toga zajedno sa Dilanom Osetkovskim, sadašnjim igračem Partizana. Na 19 mečeva u FIBA Ligi šampiona prošle godine je imao prosjek od 14,5 poena, 5 skokova i 3,9 asistencije.
"Ima nekoliko imena"
O pojačanjima je pričao i Saša Obradović, na otvorenom treningu Zvezde pred meč sa Žalgirisom koji se igra dana (20 časova u Areni). Potvrdio je da je u opticaju nekoliko imena.
"Razmišljamo u beku, stanje na tržištu nije lagano. Ne treba da dovedemo nekoga sam oda bismo ga doveli. Mora da bude konkurentan igrač, da posjeduje određene kvalitete, to je prioritet. Ima nekoliko imena o kojima razmišljamo. Narednih dana moraćemo da suzimo izbor", rekao je Obradović.
