logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda - Žalgiris, uživo: Crveno-bijeli sve bolji, Moneke vodi tim 0

Crvena zvezda dočekuje Žalgiris u Beogradskoj areni u četvrtom kolu Evrolige.

Evroliga Crvena zvezda Žalgiris uživo prenos Izvor: MN PRESS
Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
20:28

11' Zvezda na minus dva!

27:25 za Žalgiris. Poenima sa linije penala Zvezda je uspjela da smanji zaostatak, Odželej je imao važnu ulogu i uspio da pogodi oba puta.

20:22

Kraj prve četvrtine, 27:23 za Žalgiris

Moneke je izašao, a Nikola Kalinić ušao na teren. Tubelis je sa linije penala pogodio prvi put, a onda drugi promašio. Nvora je pokušao da sličnom akcijom od ranije samostalno kreira napad i poene, ali ovog puta nije uspio, pa je sa linije penala morao da zaradi poene.

20:17

9' Zvezda mijenja tok!

24:21 za Žalgiris. Izundu je snažno zakucao, a onda je Moneke pokupio promašaj rivala i poentirao pod faulom na drugoj strani! Zvezda nošena atmosferom u Areni mijenja tok meča!

20:16

8' Poeni na obje strane

22:17 za Žalgiris. Ulanovas je sa linije penala donio Žalgirisu poene, a onda je na drugoj strani Jago organizovao napad, dodao loptu Nvori koji je samostalno nastavio i uspio da poentira ispod koša rivala.

20:14

7' Davidovac na terenu!

20:15 za Žalgiris. Zamjenik kapitena Dejan Davidovac ušao je na parket.

20:12

7' Izmjene u Zvezdi

18:13 za Žalgiris. Francisko je napravio drugi timski faul Žalgirisa. Sa druge strane, Obradović je spremio dvostruku izmjenu, pa su na teren ušli Izundu i Jago dos Santos.

20:10

5' Ponovo Moneke!

16:9 za Žalgiris. Moneke je najraspoloženiji u Zvezdi, ubacio je peti poen za crveno-bijele! Ovog puta je zakucao, a loptu mu je dodao Nvora.

20:09

5' Tajm-aut

16:7 za Žalgiris. Mnogo bolje su gosti startovali, dvije brze trojke Butkevičijusa, a onda i Franciska donijele su značajniju prednost Žalgirisu.

Izvor: MN PRESS

20:08

4' Žalgiris vodi

10:8 za Žalgiris. Igralo se koš za koš, a posljednje poene postigao je ponovo Moneke, ali sa linije penala.

20:05

2' Neriješeno

2:2 - Žalgiris je poveo, ali je poslije nekoliko loših akcija u Zvezdi Moneke stigao do poena.

20:02

Ovacije i za novog/starog trenera!

Pogledajte

00:52
Ovacije za Sašu Obradovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

19:59

Petorke

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Kalinić, Nvora, Moneke, Motiejunas

Žalgiris: Butkevičijus, Sleva, Birutis, Vilijams-Gos, Francisko

19:52

Ovacije u Beogradskoj areni

Pogledajte

00:49
Izlazak kosarkaša Crvene zvez
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

19:34

Sastav domaćina

Sastav Crvene zvezde: Miler Mekintajer, Miljenović, Nedeljković, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odželej, Radošić, Moneke, Dos Santos.

19:18

Sve je spremno za meč protiv Žalgirisa

19:17

Trenutna atmosfera u Beogradskoj areni

18:51

Masiulis: Imamo iskusne igrače koji su prošli i kroz teže atmosfere

"Glavni razgovor je o tome da moramo da mislimo na košarku. Imamo iskusne igrače koji su prošli i kroz teže atmosfere. Moramo biti koncentrisani na igru, jer će zaista biti mnogo buke, teško ćemo moći da čujemo jedni druge. Moramo biti potpuno u igri i razmišljati o sljedećem napadu, sljedećoj odbrani...", rekao je Masiulis, trener Žalgirisa.

Izvor: Youtube/BC Zalgiris Kaunas

18:50

Motiejunas: Biće jako teško pobijediti Žalgiris

"Biće jako teško pobijediti Žalgiris, trenutno igraju najbolju košarku u Evroligi. Imali smo dva dana da se upoznamo sa novim trenerom, trenirali smo jako, dosta smo razgovarali, imamo malo vremena. Ako izađemo na parket kao u Istanbulu, sa istom energijom, da štitimo jedni druge, imamo veoma dobre šanse za pobjedu. Najvažniji je naš pristup, kako ćemo istrčati na parket, kako ćemo se boriti, to je ključ. Nije sve u taktici", rekao je Motiejunas, koji je nedavno pojačao crveno-bijele.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

18:49

Davidovac: U ovakvom rasporedu nema pretjerano vremena za trening

"U ovakvom rasporedu nema pretjerano vremena za trening. Svi treba da se fokusiramo na ono što on (Obradović, op.a.) zahtijeva. Naravno, on kao i svaki trener ima svoje zahtjeve. U ovom momentu nije lako preuzeti ekipu, ali svi smo spremni da mu pomognemo. Neki od nas su već sarađivali sa njim, na nama je da se fokusiramo i pokupimo što više informacija. Nema vremena za neke velike promjene. Idemo korak po korak", rekao je Dejan Davidovac.

Izvor: MN PRESS

18:48

Obradović: Razumjeće svako, treba mi podrška

"Razumjeće svako, treba mi podrška, treba i igračima, ali siguran sam da će ovo dobro da se završi. Sigurno treba da imaju strpljenja, za sve ovo što se dešava, treba mi velika podrška. Znam da ću je imati, osjećam situaciju u gradu, na svakom koraku. Moram da nađem način da isključim emociju i da imam fokus glavni na igru. Kao i prije u životu, moj osnovni moto je da dam sve od sebe, imam i motiv više u odnosu na naše najbolje navijače na svijetu. Želimo da pravimo rezultat, da izgradimo dobar stil, ali to ne može ništa bez naših najboljih navijača na svijetu", rekao je Obradović koji će prvi put u novom mandatu voditi Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

18:46

Saša Obradović ostvaruje san u Beogradskoj areni

Možda će vas zanimati

18:45

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

18:44

Dobro došli!

Crvena zvezda će u 20 sati dočekati Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige. Klub sa Malog Kalemegdana imaće priliku da publici predstavi i novog/starog trenera Sašu Obradovića koji je vodio Zvezdu u 2020. godini, ali bez podrške publike. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstulani prenos i našeg izvještača sa lica mjesta.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije