20 : 28 11' Zvezda na minus dva! 27:25 za Žalgiris. Poenima sa linije penala Zvezda je uspjela da smanji zaostatak, Odželej je imao važnu ulogu i uspio da pogodi oba puta.

20 : 22 Kraj prve četvrtine, 27:23 za Žalgiris Moneke je izašao, a Nikola Kalinić ušao na teren. Tubelis je sa linije penala pogodio prvi put, a onda drugi promašio. Nvora je pokušao da sličnom akcijom od ranije samostalno kreira napad i poene, ali ovog puta nije uspio, pa je sa linije penala morao da zaradi poene.

20 : 17 9' Zvezda mijenja tok! 24:21 za Žalgiris. Izundu je snažno zakucao, a onda je Moneke pokupio promašaj rivala i poentirao pod faulom na drugoj strani! Zvezda nošena atmosferom u Areni mijenja tok meča!

20 : 16 8' Poeni na obje strane 22:17 za Žalgiris. Ulanovas je sa linije penala donio Žalgirisu poene, a onda je na drugoj strani Jago organizovao napad, dodao loptu Nvori koji je samostalno nastavio i uspio da poentira ispod koša rivala.

20 : 14 7' Davidovac na terenu! 20:15 za Žalgiris. Zamjenik kapitena Dejan Davidovac ušao je na parket.

20 : 12 7' Izmjene u Zvezdi 18:13 za Žalgiris. Francisko je napravio drugi timski faul Žalgirisa. Sa druge strane, Obradović je spremio dvostruku izmjenu, pa su na teren ušli Izundu i Jago dos Santos.

20 : 10 5' Ponovo Moneke! 16:9 za Žalgiris. Moneke je najraspoloženiji u Zvezdi, ubacio je peti poen za crveno-bijele! Ovog puta je zakucao, a loptu mu je dodao Nvora.

20 : 09 5' Tajm-aut 16:7 za Žalgiris. Mnogo bolje su gosti startovali, dvije brze trojke Butkevičijusa, a onda i Franciska donijele su značajniju prednost Žalgirisu. Izvor: MN PRESS

20 : 08 4' Žalgiris vodi 10:8 za Žalgiris. Igralo se koš za koš, a posljednje poene postigao je ponovo Moneke, ali sa linije penala.

20 : 05 2' Neriješeno 2:2 - Žalgiris je poveo, ali je poslije nekoliko loših akcija u Zvezdi Moneke stigao do poena.

20 : 02 Ovacije i za novog/starog trenera! Pogledajte 00:52 Ovacije za Sašu Obradovića Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

19 : 59 Petorke Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Kalinić, Nvora, Moneke, Motiejunas Žalgiris: Butkevičijus, Sleva, Birutis, Vilijams-Gos, Francisko

19 : 52 Ovacije u Beogradskoj areni Pogledajte 00:49 Izlazak kosarkaša Crvene zvez Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

19 : 34 Sastav domaćina Sastav Crvene zvezde: Miler Mekintajer, Miljenović, Nedeljković, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odželej, Radošić, Moneke, Dos Santos.

18 : 51 Masiulis: Imamo iskusne igrače koji su prošli i kroz teže atmosfere "Glavni razgovor je o tome da moramo da mislimo na košarku. Imamo iskusne igrače koji su prošli i kroz teže atmosfere. Moramo biti koncentrisani na igru, jer će zaista biti mnogo buke, teško ćemo moći da čujemo jedni druge. Moramo biti potpuno u igri i razmišljati o sljedećem napadu, sljedećoj odbrani...", rekao je Masiulis, trener Žalgirisa. Izvor: Youtube/BC Zalgiris Kaunas

18 : 50 Motiejunas: Biće jako teško pobijediti Žalgiris "Biće jako teško pobijediti Žalgiris, trenutno igraju najbolju košarku u Evroligi. Imali smo dva dana da se upoznamo sa novim trenerom, trenirali smo jako, dosta smo razgovarali, imamo malo vremena. Ako izađemo na parket kao u Istanbulu, sa istom energijom, da štitimo jedni druge, imamo veoma dobre šanse za pobjedu. Najvažniji je naš pristup, kako ćemo istrčati na parket, kako ćemo se boriti, to je ključ. Nije sve u taktici", rekao je Motiejunas, koji je nedavno pojačao crveno-bijele. Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

18 : 49 Davidovac: U ovakvom rasporedu nema pretjerano vremena za trening "U ovakvom rasporedu nema pretjerano vremena za trening. Svi treba da se fokusiramo na ono što on (Obradović, op.a.) zahtijeva. Naravno, on kao i svaki trener ima svoje zahtjeve. U ovom momentu nije lako preuzeti ekipu, ali svi smo spremni da mu pomognemo. Neki od nas su već sarađivali sa njim, na nama je da se fokusiramo i pokupimo što više informacija. Nema vremena za neke velike promjene. Idemo korak po korak", rekao je Dejan Davidovac. Izvor: MN PRESS

18 : 48 Obradović: Razumjeće svako, treba mi podrška "Razumjeće svako, treba mi podrška, treba i igračima, ali siguran sam da će ovo dobro da se završi. Sigurno treba da imaju strpljenja, za sve ovo što se dešava, treba mi velika podrška. Znam da ću je imati, osjećam situaciju u gradu, na svakom koraku. Moram da nađem način da isključim emociju i da imam fokus glavni na igru. Kao i prije u životu, moj osnovni moto je da dam sve od sebe, imam i motiv više u odnosu na naše najbolje navijače na svijetu. Želimo da pravimo rezultat, da izgradimo dobar stil, ali to ne može ništa bez naših najboljih navijača na svijetu", rekao je Obradović koji će prvi put u novom mandatu voditi Crvenu zvezdu. Izvor: MN PRESS

18 : 45 Tabela Evrolige



Standings provided by

Standings provided by Sofascore