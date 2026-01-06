Gaga Nikolić ljubio najljepšu Jugoslovenku: Bila ljubavnica slavnog De Nira

Ljepotica koja se proslavila u jednom od prvih filmova u kom je igrao Dragan Nikolić, bila je fatalna za mnoge muškarce, a na kraju je imala jezivu sudbinu.

Jedna od prvih zapaženih uloga čuvenog glumca Dragana Gage Nikolića bila je u filmu "Bube u glavi". Međutim, još jedno lice je tada privuklo pažnju mnogih, iako je imala manju rolu.

Bila je to lijepa Milja Vujanović, bivša Mis Srbije 1967. Svestrana ljepotica dijelila je kadar i vrele poljupce sa čuvenim Gagom, a iako su joj predviđali veliku karijeru u svijetu sedme umetnosti, to se nije dogodilo.

Inače, Milja je poslije Eve Ras, bila druga glumica koja se skidala u filmovima, a još uvijek se pamti njena izjava da bolje izgleda bez odjeće nego kad je obučena.



Zanosna Milja bila je "rak-rana" za muškarce, o čemu svjedoči i izjava Duleta Savića koji ju je opisivao riječima: "Bila je fatalna, u svakom smislu."

Afera sa De Nirom

Srpkinja je čak imala i kratku aferu sa Robertom De Nirom tokom njegovog boravka u Beogradu 70-ih godina, o čemu je kasnije govorila i njena kćerka Maša.

Međutim, upravo je buran ljubavni život ono što je lijepoj Milji na kraju donijelo najveću bol.

Veza sa pukovnikom

Miljin život se promijenio kada je upoznala pukovnika Obrada Zejaka. Glumica i bivša misica već je tada imala svoj Astro centar, a pukovnik je isprva bio njen klijent.

Kasnije je i sama rekla: "Ovaj kao da je došao da me ubije". Međutim, par je ubrzo potom stupio u vezu, a nakon jedne svađe 2000. godine, pucao je u nju. Odmah potom prijavio se za pokušaj ubistva.

"On je rekao: 'Sad će Obrad pucati u Milju!' Zamislite, pričate o sebi u trećem licu, znači niste vi svoji više, to nije normalno stanje. I onda je pucao u Milju i rekao mom bratu: 'Ubio sam ti majku.' Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao da se prijavi u policiju. Ubrzo je stigla Hitna pomoć, bez nosila. Ne shvatam kako su mogli da dođu bez nosila nekome ko je ranjen u kičmu. To je nedopustivo, niko za to nikada nije odgovarao", ispričala je Maša i dodala da je doktori nisu operisali jer su procijenili da neće preživjeti.

Miljina kćerka je kasnije govorila da je od samog starta imala loš odnos sa dečkom majke, kao i da joj je upravo on dao otkaz u firmi bivše glumice i misice. Ona je dodala i da je njena majka željela da prekine ovaj odnos koji je trajao 10 godina.

"Tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije namjeravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, bila joj je oštećena kičmena moždina. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo da pomjera glavu", ispričala je Maša.

Međutim, iako je pucao u nju, Milja je tražila da Obrad bude oslobođen, te da živi sa njom, a da mu kazna bude tako što će voditi računa o njoj koja je tada bila nepokretna. Pet godina nakon ranjavanja, slavna glumica je preminula.

