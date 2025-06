Najljepša Plejboj zečica završila na psihijatriji: Prva govorila protiv Hefnera, drogirao je i tjerao na odnose

Kendra Vilkinson danas slavi jubilarni 40. rođendan. Njen život se nakon odlaska iz Plejboj vile promijenio iz korijena.

Izvor: Shutterstock

Onima koji su pratili šou "The Girls Next Door" (prikazivan 2005-2009), u kojima je prikazan život tada glavih aktuelnih zečica Hjua Hefnera - Bridžit, Holi i Kendre, zvučaće nevjerovatno da tada razigrana, detinjasta Kendra danas puni 40. godina!

Kendra je upoznala Hefnerana proslavi njegovog 78. rođendana, kada je bila jedna od djevojaka koje na sebi nisu nosile ništa osim naslikane "garderobe". Ubrzo nakon upoznavanja, postala je jedna od njegovih djevojka i preselila se u čuvenu vilu.

Izvor: Shutterstock

Kada govorimo o Plejboj zečicama, one su bile Hefnerove miljenice, i kao takve uživale su u određenim "pogodnostima", ali su to skupo platile, o čemu su i same govorile u više navrata. Zapravo, prva koja je progovorila o svemu što je pretrpila u vili bila je i zečica koja je ekipu prva i napustila - Kendra Vilkinson.

Imala je 18 godina kada je došla u čuvenu Plejboj vilu da živi sa Hefnerom i ostalim zečicama. Kako je otkrila, tada je kao tinejdžerka imala dosta problema sa drogom i alkoholom, a ideja da se "izvuče iz tog pakla" djelovala joj je kao sjajno rješenje. Prema njenoj priči, brzo se navikla na raskoš i bogatstvo koje ju je okruživalo u novom domu.

Izvor: BEI / Shutterstock Editorial / P

"Mislila sam da će umrijeti dok vodimo ljubav"

Dokumentarac o Hefneru iznio je monstruozne detalje o silovanju i iskorišćavanju djevojaka, a Kendra je priznala da je često bila drogirana kako bi mogla da pregura noći sa Hjuom Hefnerom.

"Jednom prilikom jedna od djevojka me je pitala da li želim da idem kod Hefa u sobu. Naravno da sam odmah pretpostavila o čemu se radi, ali nisam željela da se izdavajam od ostalih, pa sam i ja krenula sa njima. Vodio je ljubav sa svakom djevojkom bukvalno po minut, a ja sam imala osećaj da će svakog trenutka da umre" izjavila je ona kasnije.

Odselila se iz vile i napustila taj stil života kada je upoznala ragbistu Henka Basketa 2009, sa kojim je dobila dvoje djece. Uslijedili su rijalitiji "Kendra" i "Kendra on top" u kojima smo imali prilike da vidimo jednu sasvim drugu Kendru, zreliju, kao majku i suprugu.

Međutim, bračna idilia nije dugo trajala, par se razveo nakon što je Kendra otkrila za njegovo nevjerstvo. Danas je uspješna u svijetu nekretnina, kao agent za kupovinu luksuznih vila i penthausa, a svoju platiniasto plavu kosu ofarbala je u smeđu.

