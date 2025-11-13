logo
Ona je zvanično najljepša žena svijeta: Njeno lice nema manu, slažete li se?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ema Stoun je proglašena za najljepšu ženu na svijetu.

Najljepša žena na svijetu Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Džulijan De Silva, plastični hirurg iz Londona, još jednom je iskoristio matematičku zlatnu proporciju da napravi rang listu najljepših žena na svijetu. Prema njegovim proračunima, prvo mjesto zauzima Ema Stoun, jer su proporcije njenog lica najbliže idealu. Odmah iza nje su Zendeja i Frida Pinto.

Džulija De Silva je plastični hirurg poznatih ličnosti, koji koristi božansku proporciju (zlatni rez) i specijalne tehnike mapiranja za planiranje plastičnih operacija i korekcija lica svojih pacijentkinja. Svoje proračune primijenio je i kako bi utvrdio koja poznata žena je najljepša na svijetu.

Hirurg se u istraživanju oslonio na mjerenje veličine i položaja očiju, obrva, nosa, usta, brade i vilice. Na prvom mjestu je Ema Stoun, kod koje je usklađenost sa zlatnim rezom iznosila 94,72 odsto.

"Ema Stoun se pokazala kao neosporna pobjednica prilikom ocjene svih elemenata lica u pogledu fizičke savršenosti", objasnio je dr Džulijan De Silva za "Dejli mejl".

Najvišu ocjenu glumica je dobila za obrve (94,2 odsto usklađenosti), vilicu (97 odsto) i usta (95,6 odsto).

Ema Stoun dobila je najviše ocjene za crte lica prema matematičkoj zlatnoj proporciji koju koristi dr Džulijan De Silva.
Izvor: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Prije nego što pogledate listu 10 najljepših žena svijeta, želimo da čujemo vaše mišljenje! Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa

Da li se slažete da je Ema Stoun najljepša žena svijeta?

  • Da, savršena je!

    0% (0)

  • Nije jedina, ima i drugih lijepih žena.

    16.67% (1)

  • Ne, ne smatram da je najljepša.

    83.33% (5)

Da li se slažete da je Ema Stoun najljepša žena svijeta?

Rezultati

Prema istraživanju, na drugom mjestu je Zendeja sa 94,37 odsto, a treće mjesto zauzela je Frida Pinto sa 94,34 odsto. Na narednim mjestima su, između ostalih, Bijonse, Margo Robi i Džena Ortega.

Lista 10 najljepših žena svijeta

  1. Ema Stoun - 94,72 odsto
  2. Zendeja - 94,37 odsto
  3. Frida Pinto - 94,34 odsto
  4. Vanesa Kirbi - 94,31 odsto
  5. Džena Ortega - 93,91 odsto
  6. Olivija Rodrigo - 93,71 odsto
  7. Margo Robi - 93,43 odsto
  8. Ajšvarija Raj Bačan - 93,41 odsto
  9. Tang Vej - 93,08 odsto
  10. Bijonse - 92,4 odsto

Zlatna proporcija (božanska proporcija) često se koristila u estetske svrhe, u slikarstvu, fotografiji i slično. U antičko doba primjenjivana je, na primjer, u planovima građevina na Akropolju.

(Mondo.rs)

Tagovi

ljepotice žene

