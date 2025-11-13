Ona je zvanično najljepša žena svijeta: Njeno lice nema manu, slažete li se?

Ema Stoun je proglašena za najljepšu ženu na svijetu.

Džulijan De Silva, plastični hirurg iz Londona, još jednom je iskoristio matematičku zlatnu proporciju da napravi rang listu najljepših žena na svijetu. Prema njegovim proračunima, prvo mjesto zauzima Ema Stoun, jer su proporcije njenog lica najbliže idealu. Odmah iza nje su Zendeja i Frida Pinto.

Džulija De Silva je plastični hirurg poznatih ličnosti, koji koristi božansku proporciju (zlatni rez) i specijalne tehnike mapiranja za planiranje plastičnih operacija i korekcija lica svojih pacijentkinja. Svoje proračune primijenio je i kako bi utvrdio koja poznata žena je najljepša na svijetu.

Hirurg se u istraživanju oslonio na mjerenje veličine i položaja očiju, obrva, nosa, usta, brade i vilice. Na prvom mjestu je Ema Stoun, kod koje je usklađenost sa zlatnim rezom iznosila 94,72 odsto.

"Ema Stoun se pokazala kao neosporna pobjednica prilikom ocjene svih elemenata lica u pogledu fizičke savršenosti", objasnio je dr Džulijan De Silva za "Dejli mejl".

Najvišu ocjenu glumica je dobila za obrve (94,2 odsto usklađenosti), vilicu (97 odsto) i usta (95,6 odsto).

Ema Stoun dobila je najviše ocjene za crte lica prema matematičkoj zlatnoj proporciji koju koristi dr Džulijan De Silva.

Prema istraživanju, na drugom mjestu je Zendeja sa 94,37 odsto, a treće mjesto zauzela je Frida Pinto sa 94,34 odsto. Na narednim mjestima su, između ostalih, Bijonse, Margo Robi i Džena Ortega.

Lista 10 najljepših žena svijeta

Ema Stoun - 94,72 odsto Zendeja - 94,37 odsto Frida Pinto - 94,34 odsto Vanesa Kirbi - 94,31 odsto Džena Ortega - 93,91 odsto Olivija Rodrigo - 93,71 odsto Margo Robi - 93,43 odsto Ajšvarija Raj Bačan - 93,41 odsto Tang Vej - 93,08 odsto Bijonse - 92,4 odsto

Zlatna proporcija (božanska proporcija) često se koristila u estetske svrhe, u slikarstvu, fotografiji i slično. U antičko doba primjenjivana je, na primjer, u planovima građevina na Akropolju.

(Mondo.rs)