Objavljena lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina: Nikada ne biste pogodili ko se nalazi na prvom mjestu

Ovi muškarci su kao vino, s godinama postaju sve privlačniji, a malo ko bi pogodio ko se našao na prvom mjestu!"

Izvor: Youtube printscreen/Jimmy Kimmel Live

U najnovijem broju, AARP, organizacija poznata po promovisanju kvalitetnog života u zrelijem dobu, objavila je svoju prvu zvaničnu listu "najprivlačnijih glumaca starijih od 50 godina". Predstavljamo vam muškarce koji ne samo da zrače harizmom i stilom, već i dokazuju da šarm i privlačnost s godinama postaju još izraženiji.

Pogledajte fotografije nekih od najprivlačnijih glumaca starijih od 50 godina:

1. Idris Elba, 52

Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Londonski glumac proslavio se 2002. godine u seriji "The Wire", nasmijao publiku u "The Office", a zvjezdani status potvrdio u kriminalističkoj drami "Luthe", za koju je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca.

Za ulogu Nelsona Mandele u filmu "Mandela: Long Walk to Freedom" pripremao se izuzetno temeljno, čak je proveo noć u zatvorskoj ćeliji na Roben Ajlendu, gdje je Mandela bio zatočen.

Ljubitelj je brzih automobila, bavi se kik-boksom i pojavio se na albumu Tejlor Svift. Odan sportu i zdravom životu, Idris vjeruje u snagu disanja, terapije i svakodnevne rutine koje ga drže stabilnim: "Deset dubokih udaha može da resetuje um i tijelo — to je prava čarolija."

2. Pedro Paskal, 50

Izvor: Youtube

Nakon godina sporednih uloga, Pedro Paskal je konačno zablistao kao neustrašivi mačevalac Oberin Martel u seriji "Game of Thrones", što je, kako i sam kaže, "promijenilo sve". Slava je nastavila da raste kroz serije "Narcos", "The Mandalorian" i "The Last of Us".

Danas je poznat i po nadimku "Daddy Pascal", zahvaljujući ulogama zaštitničkih, ali zavodljivih likova — hešteg sa njegovim imenom ima preko 18 miliona pregleda na TikToku. Ipak, on skromno priznaje da ne razumije toliku pažnju: "Šta se to dešava s ljudima da im se sviđa neko star kao ja?"

Bivši takmičarski plivač i go-go igrač iz studentskih dana, Pascal dan počinje sa šest espresa i pjesmom Purple Rain, a kao poklon za 50. rođendan poželio je ljubav.

3. Noa Vajli, 54

Kao dr Džon Karter u seriji "ER", Noa Vajli osvojio je publiku nježnim pristupom pacijentima i zaradio brojne nominacije za Emija i Zlatni globus tokom 11 sezona. Danas se ponovo vratio ulozi ljekara, u hit medicinskoj seriji "The Pitt", gdje igra šefa urgentnog centra, suočavajući se sa savremenim krizama poput predoziranja, problema mentalnog zdravlja i posljedica pandemije.

Kako bi ostao u formi na setu, vežba TRX trakama između scena i vodi računa o ishrani i unosu alkohola. Van kamere, strastveni je kolekcionar neobičnih predmeta, uključujući štapove za hodanje i suvenire povezane s Nojevom barkom. Svakodnevno vodi dnevnik zahvalnosti, kako bi ostao svjestan svega što u životu ima.

Najzgodniji glumci stariji od 50 godina prema AARP-u:

Idris Elba (52)

Pedro Paskal (50)

Noa Vajl (54)

Džordž Kluni (64)

Denzel Vašington (70)

Bred Pit (61)

Danijel Krejg (57)

Patrik Dempsi (59)

Dvejn Džonson (53)

Kijanu Rivs (60)

Kolman Domingo (55)

Met Dejmon (54)

Moris Česnat (56)

Džon Hem (54)

Havijer Bardem (56)

Riki Martin (53)

Rob Lou (61)

Bendžamin Brat (61)

Hju Džekmen (56)

Pirs Brosnan (72)

Metju Mekonahi (55)

Ken Vatanabe (65)

Bili Porter (55)

Robert Dauni Džunior (60)

Džejmi Foks (57)

(MONDO)