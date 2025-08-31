Objavljena lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina: Nikada ne biste pogodili ko se nalazi na prvom mjestu

Ovi muškarci su kao vino, s godinama postaju sve privlačniji, a malo ko bi pogodio ko se našao na prvom mjestu!"
U najnovijem broju, AARP, organizacija poznata po promovisanju kvalitetnog života u zrelijem dobu, objavila je svoju prvu zvaničnu listu "najprivlačnijih glumaca starijih od 50 godina". Predstavljamo vam muškarce koji ne samo da zrače harizmom i stilom, već i dokazuju da šarm i privlačnost s godinama postaju još izraženiji.
Pogledajte fotografije nekih od najprivlačnijih glumaca starijih od 50 godina:
Džordž Kluni
Idris Elba
1. Idris Elba, 52Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia
Londonski glumac proslavio se 2002. godine u seriji "The Wire", nasmijao publiku u "The Office", a zvjezdani status potvrdio u kriminalističkoj drami "Luthe", za koju je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca.
Za ulogu Nelsona Mandele u filmu "Mandela: Long Walk to Freedom" pripremao se izuzetno temeljno, čak je proveo noć u zatvorskoj ćeliji na Roben Ajlendu, gdje je Mandela bio zatočen.
Ljubitelj je brzih automobila, bavi se kik-boksom i pojavio se na albumu Tejlor Svift. Odan sportu i zdravom životu, Idris vjeruje u snagu disanja, terapije i svakodnevne rutine koje ga drže stabilnim: "Deset dubokih udaha može da resetuje um i tijelo — to je prava čarolija."
2. Pedro Paskal, 50Izvor: Youtube
Nakon godina sporednih uloga, Pedro Paskal je konačno zablistao kao neustrašivi mačevalac Oberin Martel u seriji "Game of Thrones", što je, kako i sam kaže, "promijenilo sve". Slava je nastavila da raste kroz serije "Narcos", "The Mandalorian" i "The Last of Us".
Danas je poznat i po nadimku "Daddy Pascal", zahvaljujući ulogama zaštitničkih, ali zavodljivih likova — hešteg sa njegovim imenom ima preko 18 miliona pregleda na TikToku. Ipak, on skromno priznaje da ne razumije toliku pažnju: "Šta se to dešava s ljudima da im se sviđa neko star kao ja?"
Bivši takmičarski plivač i go-go igrač iz studentskih dana, Pascal dan počinje sa šest espresa i pjesmom Purple Rain, a kao poklon za 50. rođendan poželio je ljubav.
3. Noa Vajli, 54
Kao dr Džon Karter u seriji "ER", Noa Vajli osvojio je publiku nježnim pristupom pacijentima i zaradio brojne nominacije za Emija i Zlatni globus tokom 11 sezona. Danas se ponovo vratio ulozi ljekara, u hit medicinskoj seriji "The Pitt", gdje igra šefa urgentnog centra, suočavajući se sa savremenim krizama poput predoziranja, problema mentalnog zdravlja i posljedica pandemije.
Kako bi ostao u formi na setu, vežba TRX trakama između scena i vodi računa o ishrani i unosu alkohola. Van kamere, strastveni je kolekcionar neobičnih predmeta, uključujući štapove za hodanje i suvenire povezane s Nojevom barkom. Svakodnevno vodi dnevnik zahvalnosti, kako bi ostao svjestan svega što u životu ima.
Najzgodniji glumci stariji od 50 godina prema AARP-u:
- Idris Elba (52)
- Pedro Paskal (50)
- Noa Vajl (54)
- Džordž Kluni (64)
- Denzel Vašington (70)
- Bred Pit (61)
- Danijel Krejg (57)
- Patrik Dempsi (59)
- Dvejn Džonson (53)
- Kijanu Rivs (60)
- Kolman Domingo (55)
- Met Dejmon (54)
- Moris Česnat (56)
- Džon Hem (54)
- Havijer Bardem (56)
- Riki Martin (53)
- Rob Lou (61)
- Bendžamin Brat (61)
- Hju Džekmen (56)
- Pirs Brosnan (72)
- Metju Mekonahi (55)
- Ken Vatanabe (65)
- Bili Porter (55)
- Robert Dauni Džunior (60)
- Džejmi Foks (57)
