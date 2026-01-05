logo
Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti

Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti

Izvor Kurir Sport
0

Ni 2025. godina nije mogla da protekne bez atraktivnih cica uz koje su se porazi lakše podnosili.

Ljepotice koje su obilježile 2025. godinu Izvor: Instagram

Predstavljamo vam pet dama koje su svojim provokatvnim fotkama privlačile najviše pažnje.

Zoe Kristofoli

Francuski fudbaler Teo Ernandez uživa sa svojom partnerkom Zoe Kristofoli, a uživaju i njeni pratioci na društvenim mrežama. 

A ono što posebno privlači pažnju poslije jednog pogleda na nju jeste njeno zgodno tijelo prekriveno tetovažama.

Sara Arnautović 

Austrijski fudbaler srpskog porijekla Marko Arnautović igrač je Crvene zvezde, a on je potpisao dvogodišnji ugovor sa crveno-bijelima. 

Sa njim je stigla i njegova porodica, supruga Sara i njihovo dvoje djece. I upravo je Markova nježnija polovina ta koja privlači pažnju domaćih, ali nerijetko i stranih medija.

Alena Omovič

Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a nerijetko joj šalju i zahtjeve za - brak. 

Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme sije - provokativna, fotka!

Nikoleta Lozanova

Atraktivna Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.

Tako je bilo i minule godine, a pogled na njeno tijelo nije bio rezervisan samo za bivšeg golmana reprezentacije Bugarske i Levskog Nikolaja Mihajlova.

Vanda Nara

A kako ovaj spisak da prođe bez jedne od najpoznatijih žena fudbalera! Atraktivna Vanda Nara je i protekle godine umjela da zagolica maštu jačeg pola. Malo je toga ostavljala mašti, te su muškarci uživali u potpunosti.

Tagovi

ljepotice Vanda Nara fudbaleri

