Ni 2025. godina nije mogla da protekne bez atraktivnih cica uz koje su se porazi lakše podnosili.
Izvor: Instagram
Predstavljamo vam pet dama koje su svojim provokatvnim fotkama privlačile najviše pažnje.
Zoe Kristofoli
Francuski fudbaler
Teo Ernandez uživa sa svojom partnerkom Zoe Kristofoli, a uživaju i njeni pratioci na društvenim mrežama.
A ono što posebno privlači pažnju poslije jednog pogleda na nju jeste njeno zgodno tijelo prekriveno tetovažama.
Vidi opis
Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
Skloni opis
Izvor: COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5
Izvor: COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5
Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5
Izvor: Instagram/Zoe cristofoli Br. slika: 5 4 / 5
Izvor: Instagram Br. slika: 5 5 / 5
Sara Arnautović
Austrijski fudbaler srpskog porijekla
Marko Arnautović igrač je Crvene zvezde, a on je potpisao dvogodišnji ugovor sa crveno-bijelima.
Sa njim je stigla i njegova porodica, supruga Sara i njihovo dvoje djece. I upravo je Markova nježnija polovina ta koja privlači pažnju domaćih, ali nerijetko i stranih medija.
Vidi opis
Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
Skloni opis
Izvor: Instagram Br. slika: 9 1 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 2 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 3 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 4 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 5 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 6 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 7 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 8 / 9
Izvor: Instagram Br. slika: 9 9 / 9
Alena Omovič
Ukrajinka
Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a nerijetko joj šalju i zahtjeve za - brak.
Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme sije - provokativna, fotka!
Vidi opis
Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
Skloni opis
Izvor: Instagram Br. slika: 7 1 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 2 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 3 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 4 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 5 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 6 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 7 / 7
Nikoleta Lozanova
Atraktivna
Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.
Tako je bilo i minule godine, a pogled na njeno tijelo nije bio rezervisan samo za bivšeg golmana reprezentacije Bugarske i Levskog
Nikolaja Mihajlova.
Vidi opis
Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
Skloni opis
Izvor: Instagram Br. slika: 7 1 / 7
Izvor: Instagram Br. slika: 7 2 / 7
Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 7 3 / 7
Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 7 4 / 7
Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 7 5 / 7
Izvor: Nikoleta-lozanova.org Br. slika: 7 6 / 7
Izvor: Printskrin Instagram Br. slika: 7 7 / 7
Vanda Nara
A kako ovaj spisak da prođe bez jedne od najpoznatijih žena fudbalera! Atraktivna
Vanda Nara je i protekle godine umjela da zagolica maštu jačeg pola. Malo je toga ostavljala mašti, te su muškarci uživali u potpunosti.
Vidi opis
Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
Skloni opis
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 1 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 2 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 3 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 4 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 5 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 6 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 7 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 8 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 9 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 10 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 11 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 12 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 13 / 14
Izvor: Printscreen / Instagram / wanda_nara Br. slika: 14 14 / 14