Ove cice su obilježile 2025. godinu: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti

Ni 2025. godina nije mogla da protekne bez atraktivnih cica uz koje su se porazi lakše podnosili.

Predstavljamo vam pet dama koje su svojim provokatvnim fotkama privlačile najviše pažnje.

Zoe Kristofoli

Francuski fudbaler Teo Ernandez uživa sa svojom partnerkom Zoe Kristofoli, a uživaju i njeni pratioci na društvenim mrežama.

A ono što posebno privlači pažnju poslije jednog pogleda na nju jeste njeno zgodno tijelo prekriveno tetovažama.

Sara Arnautović

Austrijski fudbaler srpskog porijekla Marko Arnautović igrač je Crvene zvezde, a on je potpisao dvogodišnji ugovor sa crveno-bijelima.

Sa njim je stigla i njegova porodica, supruga Sara i njihovo dvoje djece. I upravo je Markova nježnija polovina ta koja privlači pažnju domaćih, ali nerijetko i stranih medija.

Alena Omovič

Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a nerijetko joj šalju i zahtjeve za - brak.

Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme sije - provokativna, fotka!

Nikoleta Lozanova

Atraktivna Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.

Tako je bilo i minule godine, a pogled na njeno tijelo nije bio rezervisan samo za bivšeg golmana reprezentacije Bugarske i Levskog Nikolaja Mihajlova.

Vanda Nara

A kako ovaj spisak da prođe bez jedne od najpoznatijih žena fudbalera! Atraktivna Vanda Nara je i protekle godine umjela da zagolica maštu jačeg pola. Malo je toga ostavljala mašti, te su muškarci uživali u potpunosti.