Cijela hala ustala da pozdravi Sašu Obradovića: Pogledajte doček Delija!

Cijela hala ustala da pozdravi Sašu Obradovića: Pogledajte doček Delija!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Saša Obradović dočekan po povratku u Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda Žalgiris ovacije za Sašu Obradovića Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

KK Crvena zvezda večeras igra meč 4. kola Evrolige protiv Žalgirisa, a susret će svakako obilježiti i povratak trenera Saše Obradovića. Bivši igrač, kapiten crveno-bijelih, vraća se u Zvezdu kao trener i pokušaće da popravi sliku sa početka ove sezone koja nije sjajna.

Zbog toga je Saša Obradović dočekan aplauzima u "Beogradskoj areni" kada su apsolutno svi navijači koji su u hali ustali i pozdravili ga. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:52
Ovacije za Sašu Obradovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Saša Obradović je jedva obuzdavao emocije i sam je rekao da će to biti veliki izazov za njega, ali da je najvažnije ipak da donese pobjedu Crvenoj zvezdi na povratku na njenu klupu. To neće biti lako kada znamo koliko problema ima povrijeđenih igrača, ali to je nekada i trenutak da se svi ujedine...

Ovacije je zaslužio i Tomislav Tomović, trener koji je Zvezdu vodio do pobjede nad Fenerbahčeom u istanbulu, a koji će ostati sad i u stručnom štabu novog trenera Saše Obradovića.

Pogledajte

00:16
Ovacije za Tomislava Tomovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:49
Izlazak kosarkaša Crvene zvez
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Žalgiris Evroliga treneri Saša Obradović

