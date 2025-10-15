Džordan Nvora bio je iks faktor Crvene zvezde u pobjedi poslije Žalgirisa, a nakon meča je pričao sa novinarima u beogradskoj Areni.

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda je upisala drugu pobjedu u nizu u Evroligi. Poslije iznenađenja koje je napravila protiv Fenerbahčea u Istanbulu, slavila je i kod kuće. Srušila je Žalgiris, jedini tim koji je bio neporažen prije četvrtog kola elitnog takmičenja. Jedan od ključnih igrača bio je Džordan Nvora koji je meč završio sa 24 poena.

"Nisam igrao pred ovakvom publikom još od koledža. Bilo je stvarno nevjerovatno", počeo je Nvora razgovor sa novinarima u Areni tako što je prvo htio da se zahvali navijačima koji su dali ekipi "vjetar u leđa".

Vidi opis "Najvažnije je imati trenera koji ti vjeruje": Nvora blistao u dresu Zvezde, pa poslao poruku jednom čovjeku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nije želio previše sebe da stavlja u prvi plan iako je bio iks faktor (7/12 za dva, 1/4 za tri, 7/8 sa penala), uz 7 skokova, 3 asistencije i čak 5 ukradenih lopti.

"Najvažnija stvar je imati trenera koji vjeruje u tebe, saigrače koji ti vjeruju. Prošle godine je bilo dosta situacija u kojima sam sumnjao u sebe, bilo je nekih stvari iza kulisa. Sada imam trenera i saigrače koji mi vjeruju i to mi pomaže da budem bolji", izgovorio je Nvora, pa je ostalo malo nejasno da li je mislio samo na situaciju iz Efesa i saradnju sa Lukom Bankijem prošle sezone ili i na Sferopulosa.

Kako je sa Sašom Obradovićem?

Pogledajte 00:59 Džordan Nvora posle pobede nad Žalgirisom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Jedno od pitanja na samom kraju za čovjeka koji je donio pobjedu Zvezdi bilo je o saradnji sa Sašom Obradovićem. On je zamijenio Janisa Sferopulosa na klupi.

"Trener je sjajan, znamo se tek nekoliko dana, jedva čekam da ga više upoznam i da igram za njega", zaključio je Nvora.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!