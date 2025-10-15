"Nisam vidio ćerku 20 dana": Nikola Kalinić otvorio dušu, htio javno da priča o problemu

Nikola Kalinić, jedan od najboljih igrača Crvene zvezde, ima probleme na privatnom planu.

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić nije u sjajnoj formi na početku nove sezone, iako je projektovan kao jedan od lidera tima koji će u narednom periodu predvoditi Saša Obradović. U pobjedi nad Žalgirisom učestvovao je sa tri postignuta poena i važnom ulogom u skoku, a nakon meča je otvorio dušu.

Nekadašnji reprezentativac Srbije otkrio je da ima privatne probleme i da već 20 dana dana nije vidio dijete. Kao javna ličnost, želio je da ukaže na taj problem i pomogne svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

"Želim da ukažem na jedan problem koji mi se trenutno dešava. Nisam vidio ćerku 20 dana, tako da želim da ukažem na jedan problem koji se javlja, loših roditelja koji zloupotrebljavaju institucije policije, centra za socijalni rad, vrtića. Želim da pozovem na dodatnu pažnju, dodatni oprez, da pokušamo svi zajedno da uradimo da se priča o tome. To je grozna stvar...", kazao je Nikola Kalinić.

"Ja imam sreću da mogu nešto da kažem javno, hoću na ovaj način da ukažem na taj ogroman problem. Svi ljudi koji prolaze kroz to, sigurno da im nije lako. Želim da im pokažem podršku, da im dam neki podstrek, da ostanu disciplinovani i pozitivni, da izdrže sve to i ne naprave neku glupost. Volim te ljubavi", dodao je Kalinić.

Košarkaš Crvene zvezde osvrnuo se i na utakmicu koju je odigrao, a u kojoj je njegov tim bio bolji od Žalgirisa.

Na prva četiri meča u novoj sezoni Evrolige Nikola Kalinić je postigao ukupno 20 poena, uz 13 skokova i deset asistencija. Prosjek od pet poena, 3,2 skoka i 2,8 asistencije nije u skladu sa očekivanjima, ali je jasno da su na njega uticale i stvari koje nemaju veze sa košarkom.

