"Iskreno, falilo mi je pameti u našoj igri": Saša Obradović otkrio najveću manu Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović održao je konferenciju nakon pobjede protiv Žalgirisa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savldali su Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige (88:79), a Saša Obradović blistao je nakon pobjede svog tima. Mnogo emocija je legendarni košarkaš crveno-bijelih unio u hali za svoj debi u drugom mandatu na klupi, a na kraju mu se vratilo pobedom koja "gasi požar" sa početka sezone.

Obradović je i na konferenciji govorio da uloge još nisu podijeljene kako bi trebalo da budu, da još ne zna domete tima sa kojim je odradio samo dva treninga, ali i da možda šutevi za tri poena neće biti prioritet u narednom periodu jer nisu najjače oružje ekipe.

"Dobro je da nije samo jedan igrač...Vidi se timski duh. Sa jednog igrača na drugog, mogu da se oslone, da preuzmu odgovornost. Pričamo o Nvori, a Kodi je sa četiri poena odigrao odličnu utakmicu. Ili Deki Davidovac. Povezani smo više nego što je bilo u prošlosti. Poslije Fenera izgleda bolje, ali biće još bolje", rekao je Obradović i dodao:

"U nekim fazama ni meni nije odgovaralo, neka rješenja koja smo birali bez razloga. Želimo da igramo brzo, produkt toga su izgubljene lopte. To je sve dio procesa. Želimo da stavimo svakog igrača na pravo mjesto, za to mi treba malo vremena. Malo nam fali Karter sa svojim šutem. Možda i nije glavna odlika ovih igrača šut za tri poena. Probaću da dam akcenat i u budućnosti da se pobijedi utakmica".

Jasno je Obradović rekao šta mu je najviše zasmetalo u igri Crvene zvezde, ali i šta bi mogao da bude adut njegovog tima u narednom periodu.

"U nekim situacijama mi je malo falilo pameti u našoj igri, da budem iskren. Treba vremena. Sad sam u svlačionici govorio o tome, kako treba bolje da gađamo situacije. To može da se koriguje. Bitno da smo našli igrača koji je napravio razliku. To je igrač koji ti daje sigurne poene iz izolacije. U prethodnom periodu... Vjerujem da može bolje da rješava situacije. Kad smo skraćeni, bez rotacije, djeluje plastično, ali važna je pobjeda. Ja bih volio da imamo isti odnos, pogotovo u odbrani. Napadački smo nepoznanica, ali to možemo da pokrijemo dobrom odbranom. Fizika postoji, igramo različite odbrane, možda smo zato nezgodni za druge", rekao je Obradović.

Trenera Crvene zvezde raduje što na nekim mjestima ima veliki broj košarkaša koji mogu da odgovore zahtjevima Evrolige, jer će to biti veoma važno za nastavak sezone.

"Da se malo stegne odbrana... Meni je važno da se osjeti strast, ranije sam osjećao to samo kao protivnički trener. Hvala im, ja bih da im poručim samo da ostanu uz nas. Biće još bolje", rekao je Obradović i dodao:

"Na pozicijama tri i četiri, možda djeluje da ima previše igrača. To uopšte nije mana. Vjerujem da će u Evroligi pobijediti ko je zdraviji.Ovaj način igre uzima danak, u NBA je prošle sezone bilo najviše povreda ikad, ove sezone u Evroligi je već mnogo igrača ispalo iz rotacije. Mi smo primjer. Moraš da se prilagodiš, da igraš u različitim brzinama. Ova ekipa je tako formirana".

Vidi opis "Iskreno, falilo mi je pameti u našoj igri": Saša Obradović otkrio najveću manu Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Saša Obradović od ranije dobro poznaje Čimu Monekea i Donatasa Motiejunasa, a o njihovim partijama govorio je nakon utakmice u kojoj je savladao Žalgiris.

"Mnogo je važno imati igrače koje znaš. Osim ovih naših igrača. On je bio važan faktor u svlačionici Monaka, imao sam poseban odnos sa njim. Nije bilo sumnje da ćemo sarađivati na najvišem nivou. Motiejunas okuplja ljude, ima inteligenciju i zna šta da radi u svakom trenutku. Veliko je ime, za nas u ovom trenutku pogotovo", rekao je Obradović i kratko se osvrnuo na tehničku za Monekea:

"Moramo da se prilagodimo na tehničke, na pravila, da je odmah kažnjivo. Na početku se mnogo svira, bila je već jedna u Minhenu. Hajde da budemo pametni oko toga. Nije bila reakcija za tehničku, posebno u tom trenutku, ali važno je da je tim ostao zajedno pa čak i u toj situaciji".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!