Crveno-bijeli dočekali Džereda Batlera: Najveće pojačanje Zvezde stiglo u Beograd

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Džered Batler je stigao u Beograd.

Džered Batler stigao u Beograd Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda uspjela je da dovede košarkaša kojeg je silno željela, u Evroligu stiže iskusni Amerikanac. Džered Batler je stigao u Beograd, a već je fotografisan i snimljen na stadionu Nikola Tesla, gdje su ga dočekali čelnici kluba sa Malog Kalemegdana.

Na aerodromu su se našli sportski direktor Milan Dozet kao i portparol kluba Igor Vujičin, koji su novom pojačanju crveno-bijelih poželeli dobrodošlicu. Prema planovima Amerikanca očekuju ljekarski pregledi, a onda i vatreno krštenje na terenima crveno-belih.

Nakon što je Crvena zvezda hitno reagovala zbog velikog broja povreda u timu, američki bek je stigao u Beograd. Riječ je o igraču koji ima NBA iskustvo i nema sumnje da će biti od velike koristi Saši Obradoviću i čitavom timu. Nosio je dresove Jute, Oklahome, Filadelfije i Vašingtona. Navodno je i Olimpijkos bio zainteresovan za usluge Batlera, ali su crveno-bijeli uspjeli da odnesu pobedu u pregovorima.

Evo kako je izgledao dolazak u Beograd novog Zvezdinog beka: 

Batler ima 25 godina i visok je 191 centimetar, a na NBA draftu 2021. izabrao ga je Nju Orleans. Prethodno je novo pojačanje Zvezde imalo i sjajnu koledž karijeru pošto je u NCAA ligi igrao za Bejlor. U najjačoj ligi na svijetu odigrao je 148 mečeva, a njegov prosjek bio je 6,7 poena po susretu, uz to hvatao 1,5 lopti i delio 2,8 asistencije. U sezoni za nama u dresu Filadelfije je bilježio 11,5 poena i pet asistencija, što nam govori da će razigravanje ekipe biti njegov zadatak.

