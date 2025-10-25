Pravo sa aerodroma pred navijače Zvezde: Ovacije u Pioniru za NBA pojačanje, Džareda Batlera

Najzvučnije pojačanje Crvene zvezde je tu, na oduševljenje navijača.

Najveće pojačanje Crvene zvezde, NBA plejmejker Džered Batler (25), stigao je u halu "Aleksandar Nikolić" pred meč svog novog tima protiv Mege. Par sati nakon što je doputovao u Srbiju, on je došao u beogradski hram košarke da se upozna lično sa trenerom Sašom Obradovićem i saigračima.

Kada je ušao u dvoranu u društvu Džordana Nvore, koji nije u sastavu crveno-bijelih, Batler je izazvao oduševljenje navijača, koji su ga pozdravili aplauzom. Najmlađi među njima prišli su do prvog reda da bi se fotografisali sa njim, na šta je on rado pristajao.

Ulazak Džordana Nvore i Džerada Batlera

Batleru je ovo bio prvi "radni dan" u karijeri van Sjedinjenih Država. Kao NCAA šampion sa Bejlorom stigao je u NBA ligu 2021. godine i bio odabran kao 40. "pik" Nju Orleans Pelikansa, za koje ipak nije zaigrao. Odmah je proslijeđen u Jutu, u kojoj je u prvoj sezoni odigrao 42 utakmice, potom se nije izborio za mjesto u Oklahomi (šest nastupa), pa je dobio veću priliku u Vašingtonu (72 utakmice) i Filadelfiji, u kojoj je bio i starter prošle sezone.

Uoči tek započete NBA sezone 2025/26, Batler je postigao u oktobru čak 35 poena za Finiks u pripremnom meču protiv Lejkersa, ali je potom ipak dobio otkaz i prihvatio poziv Zvezde. Od ove subote uveče, zvanično je jedno od najzvučnijih pojačanja u istoriji kluba.