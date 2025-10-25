Saša Obradović o povredi najboljeg strijelca Zvezde: "Nvora je pod terapijama"

Trener Crvene zvezde govorio je o odsustvu Džordana Nvore.

Izvor: MN Press/YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Megu u odsustvu najboljeg strijelca Džordana Nvore, koji je prije dvije večeri igrao u trijumfu protiv Baskonije. U subotu uveče nije mogao da nastupi zbog povrede.

"Nvora je pod terapijama. Nema konkretne informacije koliko će da izostane, radimo dan za dan i bićete obaviješteni. Stvarno nema informacija o tome koliko će biti odsutan", rekao je Obradović na konferenciji za novinare u "Pioniru".

Portparol kluba Igor Vujičin dodao je da je u pitanju povreda lista.

Nvora je bio van tima protiv Mege kao i Tajson Karter, koji je nedavno hospitalizovan, a kraj terena je bio i dalje povrijeđeni Devonte Grejem. Takođe, mjesecima je odsutan povređeni Džoel Bolomboj, a ostaje da se vidi da li će sljedeće nedjelje debitovati novi plejmejker, NBA pojačanje Džered Batler. On je došao u "Pionir" pravo sa aerodroma i dočekan je ovacijama.

Pogledajte 00:15 Navijači pozdravljaju novo pojačanje Zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!