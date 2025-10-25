Dirljiva scena poslije utakmice Zvezde: Nikola Kalinić zagrlio ćerku u Pioniru

Vođa ekipe Crvene zvezde igrao pred ćerkom i ocem. Veliku pažnju u javnosti izazvala je njegova borba za starateljstvo, o kojoj je govorio novinarima.

Izvor: MN PRESS

Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić (33) zagrlio je u hali "Pionir" poslije utakmice protiv Mege svoju ćerku Maliju (3). Ona je gledala meč u pratnji njegovog oca, legendarnog stonotenisera i svjetskog šampiona, Zorana Kalinića (67).

Nažalost, ta scena ne bi bila isticana da Kalinić nedavno nije javno rekao da od marta prolazi kroz veliki problem - borbu za starateljstvo nad ćerkom sa bivšom partnerkom. U emotivnoj ispovijesti prošle nedjelje, Kalinić je novinarima u Beogradskoj areni priznao da do tog trenutka 20 dana nije vidio svoju ćerku.

"Želim da ukažem na jedan problem koji mi se trenutno dešava. Nisam vidio ćerku 20 dana, tako da želim da ukažem na jedan problem koji se javlja, loših roditelja koji zloupotrebljavaju institucije policije, centra za socijalni rad, vrtića. Želim da pozovem na dodatnu pažnju, dodatni oprez, da pokušamo svi zajedno da uradimo da se priča o tome. To je grozna stvar... Ja imam sreću da mogu nešto da kažem javno, hoću na ovaj način da ukažem na taj ogroman problem. Svi ljudi koji prolaze kroz to, sigurno da im nije lako. Želim da im pokažem podršku, da im dam neki podstrek, da ostanu disciplinovani i pozitivni, da izdrže sve to i ne naprave neku glupost. Volim te ljubavi", rekao je tom prilikom Kalinić.

Nakon toga je dobio veliku podršku navijača Zvezde u Beogradskoj areni, a u "Pioniru" je ove subote ponovo bio sa ćerkom koja je navijala za njega iz prvog reda dvorane.

