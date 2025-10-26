logo
"Ekipa ima neka pravila, to mora da se razumije": Sašu Obradovića pitali kad će Batler zaigrati za Zvezdu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio u "Pioniru" o dolasku Džereda Batlera

Saša Obradović o Džeredu Batleru Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je upitan kada bi Džered Batler mogao da debituje. On je stigao u tim u subotu uveče i pravo sa aerodroma je dovezen u halu "Pionir", gdje je sjedio kraj klupe dok su crveno-bijeli ubjedljivo pobijeđivali Megu.

"Prvo je potrebno papirološki da se riješi, a drugo da se razumije da i ekipa ima neka pravila. Ne znam da li neko može u pola dana da se spremi i sa papirima, što ne znam kako je fizički izvodljivo. U svakom slučaju, jako smo srećni što je ovdje", rekao je Obradović poslije Mege.

Zvezda će naredne nedjelje igrati dvije evroligaške utakmice, protiv ASVEL-a u utorak u Beogradskoj areni, a u četvrtak protiv Makabija u "Pioniru".

Džered Batler igra na poziciji plejmejkera, prošao je pripreme sa ekipom Finiks Sansa i nakon što je u meču protiv Lejkersa ubacio 35 poena ipak je dobio otkaz. Kada god zaigra, očekuje se da bude kapitalno pojačanje crveno-bijelima, jer sa takvom reputacijom i dolazi u Evroligu nalkon što je prošlke sezone bio starter u NBA ligi u dresu Filadelfije.

Džered Batler košarka KK Crvena zvezda Saša Obradović

