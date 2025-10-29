"Nisam paničio, samo sam nastavio po svom": Zvezdin najjači čovjek otkrio šta se promijenilo od početka sezone

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej našao je svoju ulogu pod vođstvom Saše Obradovića.

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izneo je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv Asvela. Nigerijac je bio jedan od najzaslužnijih za novi trijumf crveno-bijelih, pošto je zabilježio 11 poena i četiri skoka, a njegovo samopouzdanje na terenu je bilo na visokom nivou. Pokazao je Odželej veliku energiju na obje strane terena, a koliko mu je stalo za svaku loptu pokazao je kada je završio u "klinču" sa jednim protivničkim igračem.

Strasti su se ubzo smirile, a Zvezdin igrač je istakao da je samo igrao košarku i da nikakve zle namjere nije bilo.

"Samo sam se borio za loptu. Želim da igram dobru košarku, nikada se ne sklanjam nikome. Mislim da to navijači cijene i to je kako želimo da pobeđujemo. Ništa ludo, borili smo se za loptu, ništa ludo", rekao je Odželej.

"Imamo problema sa povredama, ali imamo momke na klupi koji su sjajni igrači koji izađu na teren i odigraju sjajno. Vidjeli ste Stefa, imamo Dobrića, vratio se iz povrede. Tako sezona ide, duga je godina, sve ide svojim tokom", kaže Semi.

Džered Batler se pridružio timu, od njega se dosta očekuje, a Odželej se raduje njegovom dolasku.

"Nemamo mnogo vremena za važbu, počinjemo sa odbranom, onda energijom i onda napadom. Imamo hemiju zajedništva, želimo da napredujemo i mislim da će se odlično uklopiti. Ostatak tima će mu pomoći da se što bolje uklopi".

Upitan je šta se promijenilo od starta sezone kada se još uvek tražio u timu? Da li je to pečat trenera ili mu je samo trebalo vremena za adaptaciju...

"Mislim da je do vremena. Kada se fokusiraš na jednu utakmicu ili više utakmica, počneš da paničiš. Ostao sam fokusiran i znao sam da će se trud vremenom isplatiti. Nisam bio frustriran, samo sam nastavio da radim dalje. Kako se sezona bude odmicala izgledaćemo sve bolje kao tim", rekao je Odželej.

