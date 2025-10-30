logo
"Zbog toga Zvezda igra tako dobro": Kataš spreman za crveno-bijele, zna šta će biti ključ pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oded Kataš govorio je o usponu Crvene zvezde pred gostovanje srpskog kluba Makabiju

Oded Kataš najavio utakmicu sa Crvenom zvezdom Izvor: Andrej Cukic/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda gostuje, ali u Beogradu, pa čak i u "svojoj kući". Crveno-bijeli izlaze na megdan ekipi Makabija, koji boje svog kluba brani u dvorani "Aleksandar Nikolić". Tim iz Izraela i klub sa Malog Kalemegdana sastaće se u 8. kolu Evrolige u susretu koji je na programu u četvrtak u 20.05.

Već je poznato da će Zvezda imati podršku sa tribina, pošto će oko 700 Delija bodriti klub. Takođe, tim Saše Obradovića nalazi se u vrlo dobroj formi, u nizu od sedam pobjeda, kako u elitnom takmičenju, tako i u regionalnom. S druge strane, Makabi igra kroz uspone i padove, pa se uloga favorita daje gostujućoj ekipi.

"Crvena zvezda je u sjajnom ritmu, a njihove uzastopne pobjede to samo potvrđuju. Igraju sa velikim samopouzdanjem, prije svega zahvaljujući nizu mečeva na domaćem terenu koji im je omogućio da stvore taj momentum", ističe Kataš.

Kad je u pitanju sam meč, Kataš je istakao najvažniju stvar za svoj tim. "Oni su izuzetno agresivna ekipa koja insistira na ofanzivnom skoku. Moraćemo da odgovorimo istom mjerom, da budemo agresivni i da kontrolišemo skok-igru, što će biti ključno za nas", dodao je trener Makabija.

"Ponos Izraela" trenutno se nalazi na pretposljednjem mjestu Evrolige, pošto ima dvije pobjede i pet poraza. Mada bi trebalo imati u vidu da je Makabi u sezoni za nama nanio bolan poraz crveno-bijelima u 23. kolu Evrolige, dok je tadašnja ekipa Janisa Sferopulosa imala nade da obezbijedi plasman u doigravanje.

Tagovi

KK Crvena zvezda Makabi Tel Aviv Evroliga

