Šta će Džared Batler Crvenoj zvezdi? Sve otkrio jednom rečenicom, Čime Moneke ga već uzeo pod svoje

Džared Batler je stigao, a šta će biti njegova uloga u Crvenoj zvezdi? Za sada djeluje da će biti plejmejker.

"Trojke, asistencije i samopouzdanje. Osjećam se dobro. Nisam igrao neko vrijeme, ali se osjećam dobro. Mislim da ću ovdje biti plejmejker", rekao je Džared Batler u prvom obraćanju medijima na otvorenom treningu Crvene zvezde pred meč sa Makabijem.

Crvena zvezda je u seriji pobjeda u Evroligi i otkako je došao Saša Obradović postala je defanzivno najjača ekipa Evrolige. Poslije serije povreda u spoljnoj liniji koja je počela još na pripremama bilo je veliko pitanje kako će se izgurati ovo duplo kolo, ali sada je stiglo i dugo očekivano pojačanje.

Pogledajte 03:13 Džared Batler pred Makabi Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Iskusni kombo bek sa dugogodišnjim NBA iskustvom Džared Batler stigao je u Crvenu zvezdu, a dok su se svi pitali kakav je plan za njega on je na prvom treningu odagnao sumnje. Sva je prilika da će ključevi tima biti kod njega.

Šta da očekujemo za Makabi?

Prvo pitanje je - da li će biti u sastavu. Sigurno da hoće, a najvjerovatnije da će iz 12 za ovaj meč izbaciti Ognjena Radošića, a vidjećemo koliko će minuta dobiti. Rekao je da je fizički spreman, gledali su ga novinari na treningu kako ubacuje trojke, ali jedno je trening, a drugo utakmica.

Pogledajte 00:25 Džared Batler uči akcije Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Ipak djeluje da će za sada podijeliti minute između pozicije jedan i dva. S obzirom da Ognjen Dobrić izlazi iz povrede, a Stefan Miljenović se još navikava na Evroligu vrlo vjerovatno da će Batler uvijek biti na terenu sa još jednim plejmejkerom - Jagom ili Miler Mekintajerom.

Vidjeli smo ga i kako zajedno prvo sa Tomislavom Tomovićem, a zatim i Čimom Monekeom proučava akcije tima, ali nije sve to mogao da zapamti i uigra sa saigračima za jedan ili dva treninga. Spomenuo je Obradović da je Batler odličan šuter i moguće je da će čekati prve poene u crveno-bijelom sa nekog mjesta šuta za tri poena.

Pogledajte 00:24 Čima Moneke objašnjava kretnje Džaredu Batleru Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Šta dalje?

Džordan Nvora je pod prismotrom i trebalo bi da se vrati svakog momenta u tim, a kada se to desi djeluje da je mjesto na beku za njega zacementirano. Bolje je tu igrao nego na trojci od početka sezone, a i najbolji je u crveno-bijelom u ovoj takmičarskoj godini. Devonte Grejem je počeo da trenira sa timom, ali je pitanje kada će ponovo na teren i u kom kapacitetu.

Tako da zaista djeluje da je plan za Batlera da bude plej. Stefan Miljenović zaista djeluje odlično na terenu u minutima koje je dobio, a Ognjen Dobrić donosi sjajnu defanzivu koja će biti presudna u koncepciji Saše Obradovića. Sa druge strane od plejeva su tu samo Jago Dos Santos i Kodi Miler Mekintajer. Makar za sada djeluje da će Batler biti opcija koja bi za razliku od reprezentativca Bugarske mogla da ponudi drugačiji vid kreacije i prije svega više šuta za tri sa pozicije "jedan". Takođe u odnosu na Jaga više odbrane i konstantnosti.

Do povratka (ili dolaska, kako god) Devontea Grejema u tim deluje da će Batler biti organizator igre. Za kasnije će se vidjeti, jer zaista je ova sezona pokazala mnogo lica Crvene zvezde. Počelo se porazima, nastavilo pobedama, mnogi igrači su povrijeđeni, pa su drugi dobijali šansu i jasno je da ovoga puta ništa neće moći da se predvidi dugoročnije od nekoliko nedjelja ili kola.

