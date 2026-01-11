logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao novi snimak Nikole Topića: Hoće što prije na teren poslije hemoterapije

Isplivao novi snimak Nikole Topića: Hoće što prije na teren poslije hemoterapije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Topić trenira sa Oklahomom i sve češće se pojavljuju njegovi snimci što bi trebalo da znači da će uskoro da zaigra. Očekuje se da to prvo bude u Razvojnoj ligi.

Nikola Topić snimak sa treninga Izvor: Printscreen/X/MichaelOnSports

Nikola Topić saznao je prije nekoliko meseci najgoru moguću vijest, da ima rak testisa. Nije ga to pokolebalo, odmah je krenuo na hemoterapije i upustio se u borbu sa opakom bolešću. Zbog svega toga snimci koji stižu iz Oklahome donose dobre vijesti i pozitivne signale.

Sve češće se pojavljuju klipovi na kojima se vidi da Nikola trenira i da želi da se vrati na teren i da zaigra. Prošlu sezonu je propustio zbog operacije koljena i očekivalo se da će u ovoj da dobije mnogo veću šansu. Nažalost, bolest se u tome ispriječila, ali mladi srpski plejmejker ne odustaje.

Vježba, trenira i vrijedno radi kako bi bio na terenu i u mečevima. Očekuje se da će prvo minutažu da dobije u Razvojnoj ligi i da će tako da uđe u takmičarski ritam. Svi se nadaju da će to da se dogodi uskoro.

"Prolazi kroz pakao"

O Topiću je nedavno pričao i trener Tandera Majk Dejno koji je imao samo riječi hvale na način na koji se Srbin bori sa bolešću.

"Nikola je uradio nevjerovatan posao. Neću davati detalje o tome, to je privatna stvar. Ali na kraju krajeva, on odlično radi u teškoj situaciji. I uradio je odličan posao uprkos činjenici da tijelo prolazi kroz pakao kada ste u takvoj situaciji. On pokušava da održi kondiciju, još uvijek pronalazi vremena za vježbanje, što nije lako. Nosi se sa svim ovim sa nevjerovatnim profesionalizmom, zrelošću i mentalnom čvrstinom", rekao je Dejno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Topić Oklahoma NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC