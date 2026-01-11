Isplivao novi snimak Nikole Topića: Hoće što prije na teren poslije hemoterapije

Nikola Topić trenira sa Oklahomom i sve češće se pojavljuju njegovi snimci što bi trebalo da znači da će uskoro da zaigra. Očekuje se da to prvo bude u Razvojnoj ligi.

Nikola Topić saznao je prije nekoliko meseci najgoru moguću vijest, da ima rak testisa. Nije ga to pokolebalo, odmah je krenuo na hemoterapije i upustio se u borbu sa opakom bolešću. Zbog svega toga snimci koji stižu iz Oklahome donose dobre vijesti i pozitivne signale.

Sve češće se pojavljuju klipovi na kojima se vidi da Nikola trenira i da želi da se vrati na teren i da zaigra. Prošlu sezonu je propustio zbog operacije koljena i očekivalo se da će u ovoj da dobije mnogo veću šansu. Nažalost, bolest se u tome ispriječila, ali mladi srpski plejmejker ne odustaje.

Vježba, trenira i vrijedno radi kako bi bio na terenu i u mečevima. Očekuje se da će prvo minutažu da dobije u Razvojnoj ligi i da će tako da uđe u takmičarski ritam. Svi se nadaju da će to da se dogodi uskoro.

"Prolazi kroz pakao"

O Topiću je nedavno pričao i trener Tandera Majk Dejno koji je imao samo riječi hvale na način na koji se Srbin bori sa bolešću.

"Nikola je uradio nevjerovatan posao. Neću davati detalje o tome, to je privatna stvar. Ali na kraju krajeva, on odlično radi u teškoj situaciji. I uradio je odličan posao uprkos činjenici da tijelo prolazi kroz pakao kada ste u takvoj situaciji. On pokušava da održi kondiciju, još uvijek pronalazi vremena za vježbanje, što nije lako. Nosi se sa svim ovim sa nevjerovatnim profesionalizmom, zrelošću i mentalnom čvrstinom", rekao je Dejno.