Nikola Topić izašao na teren i oglasio se: Jednom rečenicom obradovao cijelu Srbiju

Nikola Topić opet trenira, na terenu je i svima je drago što ga vide.

Izvor: X/@herseynba

"Ponovo na terenu", napisao je Nikola Topić i tako se oglasio prvi put otkako je otkriveno da mu je dijagnostifikovan rak. Nevjerovatni srpski košarkaš je na svoj instagram profil postavio sliku na kojoj trenira i tako nas obradovao.

U komentarima su se javili mnogi, a podršku su mu među prvima pružili KK Crvena zvezda, njegov kapiten iz dana u crveno-bijelom dresu Branko Lazić, saigrač iz omladinskih selekcija reprezentacije Savo Drezgić, kao i brojni košarkaši Oklahoma Sitija.

Šta se desilo sa Nikolom Topićem?

Nekadašnji košarkaš Slodesa, OKK Beograda, Mege i Crvene zvezde izabran je kao 12. pik 2024. godine, a kada je stigao u NBA prvo se oporavljao od povrede. Taman kada smo ga čekali na terenu u oktobru 2025. godine mu je dijagnostifikovan rak testisa.

Odma se javio Topić i napisao: "Hvala vam za podršku, vratiću se još jači". A onda je samo nekoiko sedmica kasnije viđen kako ponovo trenira. Objavljeno je da je prošao hemoterapije i sada je ponovo na terenu.