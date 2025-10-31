Nikola Topić ima bolest koju je slavni košarkaš pobijedio: Poslije raka testisa odigrao je 11 NBA sezona

Nekadašnji brazilski košarkaš Nene pobijedio je opaku bolest sa kojom se suočava Nikola Topić, a zatim odigrao najbolje sezone u karijeri.

Nikola Topić dobio je strašne vijesti od doktora u SAD! Nakon što je prvu sezonu u NBA ligi potpuno propustio zbog teške povrede, bivši plejmejker Crvene zvezde saznao je da neće moći na parket ni u uvodnom dijelu druge sezone, jer je pred njim najvažnija životna bitka - protiv raka testisa.

Optimistični su čelnici Oklahome, podršku pruža trener Mark Degno, biće uz Nikolu i njegovi saigrači koji ga mnogo vole, a dodatnu dozu energije mogla bi da mu ponudi priča o slavnom Brazilcu koji je pobijedio opaku bolest. Nekadašnji NBA košarkaš Nene svojevremeno je morao da se podvrgne hemoterapiji zbog raka testisa, a nakon što se dobio dozvolu da se vrati na parket odigrao je čak 11 NBA sezona.

Svojevremeno je snažni brazilski košarkaš propustio dva i po mjeseca, jer mu je dijagnostifikovan rak testisa dok je nastupao za Denver Nagetse. Hitno je operisan, samo tri dana nakon što je javnosti saopštio za svoju bolest, a pored tumora njemu je uklonjen i testis. To ga nije spriječilo da napravi sasvim solidnu karijeru u NBA, što bi moglo da inspiriše Nikolu Topića u veoma teškom trenutku.

Kakvu je karijeru napravio Nene?

Brazilski centar je od 1999. do 2002. godine igrao za Vasko da Gamu, a zatim je stigao u NBA ligu kao jedan od najtalentovanijih košarkaša na svijetu. Njujork Niksi su ga uzeli kao sedmog pika na draftu, ali se nije zadržao u tom timu - odmah je trejdovan u Denver, gdje je proveo narednih deset godina.

Svoju prvu sezonu u NBA ligi završio je u najboljoj petorci novajlija, a tokom takmičarske godine izborio se za ulogu startera u timu iz Kolorada, iako nije bio projektovan za startnog centra. Nene je u januaru 2008. godine saopštio da će morati na pauzu zbog zdravstvenih problema, a nekoliko dana kasnije odstranjeni su mu tumor i desni testis. Na parket se vratio u martu 2008. godine - 76 dana i 37 mečeva kasnije.

Naredna sezona bila mu je najbolja u NBA karijeri, a odigrao ih je još 11 prije nego što je odlučio da se penzioniše. Brazilac je u martu 2012. godine trejdovan u Vašington, a 2016. godine potpisao je za Hjuston. Iako je imao ugovor za sezonu 2019/20, brazilski centar nije odigrao nijedan meč za tim iz Teksasa u toj sezoni, jer je bio povrijeđen. Tokom sezone je trejdovan u Atlantu, koja ga je otpustila odmah sutradan i tako mu pomogla da završi karijeru.