"Bićemo uz Topića, on je sjajan dio tima": Oklahoma igra za Nikolu i niko joj ništa ne može u NBA

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nakon ubjedljive pobjede, košarkaši Oklahome govorili o Nikoli Topiću koji se bori protiv raka testisa.

Igrači Oklahome o Nikoli Topiću Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Košarkaši Oklahome ostali su zatečeni vijestima o bolesti srpskog košarkaša Nikole Topića, ali su u NBA ligi nastavili sa pobjedama - u šestom meču ove sezone savladali su Vašington (127:108) uz još jednu MVP partiju Šeja Gildžes-Aleksandera. Kanadski košarkaš ubacio je 31 poen, a aktuelni šampioni su jedini sa šest pobjeda u dosadašnjem toku sezone.

Protiv Vašingtona je sve bilo jasno do poluvremena, iako je Oklahoma u posljednjoj dionici morala da doda gas i potvrdi trijumf, nakon što se malo opustila tokom trećeg perioda. Nakon što je ostvaren još jedan trijumf u NBA ligi, pojedini košarkaši šampionskog tima govorili su o srpskom plejmejkeru koji još nije debitovao za Oklahomu.

"Mislim da je za nas, glavna stvar da se podržavamo... On je sjajan dio našeg tima, bilo ga je lijepo vidjeti uz nas čak i kad je bio povrijeđen. Bez obzira kroz šta neko prolazi, mi ćemo biti tu jedni za druge. I mislim da je to najvažnija stvar. Samo ćemo nastaviti da ga podržavamo i idemo dalje", rekao je Ajzea Hartenštajn nakon šeste pobjede svog tima.

Sličnu poruku mladom saigraču poslao je i njegov je Ajzea Džo. "Bićemo tu za njega. Provjeravaćemo kako je. Zagrijaćemo mu srce", rekao je košarkaš Oklahome koji je u prethodnoj sezoni bio jedan od najvažnijih u rotaciji. Podsjećamo, Nikola Topić nije debitovao u NBA ligi, ali je dobio šampionski prsten jer je deo Oklahominog tima bio tokom čitave sezone u kojoj su dominirali NBA ligom.

Rezultati NBA mečeva u noći između četvrtka i petka:

  • Šarlot - Orlando 107:123
  • Milvoki - Golden Stejt 120:110
  • Oklahoma - Vašington 127:108
  • San Antonio - Majami 107:101

