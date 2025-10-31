"Čuvamo mu leđa, Nikola to zna": Trener Oklahome emotivno govorio o Topiću

Trener Oklahome Mark Degno govorio je o raku testisa protiv kojeg se Nikola Topić bori na početku svoje druge NBA sezone.

Košarkaši Oklahome su aktuelni šampioni NBA lige, Šej Gildžes-Aleksander je MVP u prethodnoj sezoni, a novu takmičarsku godinu počeli su sa šest pobjeda na isto toliko mečeva. Ipak, sve je to palo u sjenku nakon vijesti o srpskom plejmejkeru Nikoli Topiću - bivši košarkaš Crvene zvezde bori se protiv raka testisa i zbog toga ga nema na parketu.

Nakon što je njegov tim upisao još jednu pobjedu, trener Mark Degno govorio je o srpskom košarku i borbi koja mu predstoji. Po riječima trenera Oklahome, Topić je zreo, čvrst i odlučan da pobijedi opakog protivnika koji ga sprečava da upiše prve minute u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

"Odlično se snalazi s obzirom na okolnosti, što nije iznenađujuće. Sem je to danas pomenuo, ali nema nikoga sa 20 godina ko je zreliji, disciplinovaniji i čvršći da se nosi sa ovakvom situacijom od njega. Naša svlačionica... Nema svlačionice za koju vjerujem da je bolje pripremljena da ohrabri i podrži nekoga kroz nešto ovakvo od naše svlačionice", rekao je Mark Degno i tako se nadovezao na izjavu Sema Prestija.

Svi u Oklahomi znaju kako da pomognu Nikoli Topiću, iako je jasno da njegova borba neće biti laka. Doktori su optimistični, saigrači su tu za njega, a i Mark Degno želi da se nađe srpskom plejmejkeru koji bi vjerovatno bio među prvim pikovima na draftu da nije bilo povrede dok je nosio dres Crvene zvezde.

"Čuvamo mu leđa. On to zna. Tu je. Bio je tu. Nastaviće da bude tu i svi će dati sve od sebe. Ali, veoma smo sigurni u njega kao osobu, dobijenu prognozu i okruženje koje imamo oko njega dok prolazimo kroz ovo sa njim", istakao je osvajač NBA lige u prethodnoj sezoni.

Podsjećamo, Nikola Topić je imao tešku povredu dok je igrao za Crvenu zvezdu, zbog operacije i oporavka propustio je čitavu prvu sezonu u NBA, a sada ne može da igra ni na početku druge godine u SAD. Datum njegovog povratka je nepoznat, a odluku o nastavku karijere donijeće doktori kada za to dođe vrijeme i kada srpski košarkaš pobijedi opakog protivnika.

