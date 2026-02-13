logo
"Niste svjesni šta hemioterapija uradi čovjeku": Trener Oklahome progovorio o Topiću i borbi sa rakom

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Trener Oklahome Mark Dejno pričao je o Nikoli Topiću i njegovoj borbi sa rakom i povratku na teren.

Trener Oklahome Mark Dejno pričao je o Nikoli Topiću Izvor: Printscreen/X/NBA

Nikola Topić konačno je zaigrao u NBA ligi. Odigrao je svoj prvi meč u najjačoj ligi na svijetu poslije dvije godine od drafta. Prvu sezonu propustio je zbog operacije koljena, dok je pred početak tekuće saznao da ima rak testisa. Uspio je da pobijedi tešku bolest i da zaigra u dresu Oklahome protiv Milvokija.

"Prošao je kroz hemioterapiju i dug proces koji je iscrpljujući. Vratio se kroz trening, prošao kroz mnoge testove kako bi se utvrdilo da može da napreduje na terenu", rekao je trener Oklahome Mark Dejno.

Ponosan je šef struke Tandera na srpskog plejmejkera i na sve što je prošao. Objasnio je i ljudima da shvate koliko je teško sve to uraditi poslije hemioterapije.

"Ne znam baš svaki detalj, ali polako se vraćao, postepeno ulazio u trening od jedan na jedan, tri na tri i na kraju pet na pet. Tek smo u ranoj fazi njegovog povratka. Biće mu potrebno vrijeme da bude onaj pravi poslije svega kroz šta je prošao. Bio je težak put. Ono šta hemioterapija uradi tvom tijelu je nestvarno, ludo je i šta ti uradi fizički. Taj put povratka je drugačiji za svakoga", završio je Dejno.

Cijela dvorana ustala da mu aplaudira

Imao je Topić debi pred svojim navijačima i svi oni znali su da ga nagrade za sve što je prošao. Kada je ušao u igru, cijela dvorana je ustala na noge da ga pozdravi. Aplauzi i ovacije i od navijača i od igrača.

Proveo je 12 minuta na parketu, dao dva poena, uz po jedan skok i asistenciju i pokazao da je na postepenom putu povratka.

Tagovi

Nikola Topić NBA liga Oklahoma Mark Dejno

