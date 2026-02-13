logo
Janis Adetokumbo pokazao zašto je šampion: Ovako je dočekao Nikolu Topića u NBA ligi

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Grčki košarkaš Janis Adetokumbo aplaudirao Nikoli Topiću kada je srpski plejmejker ulazio u igru.

Janis Adetokumbo dočekao Nikolu Topića aplauzom Izvor: X/AndrewKSchlecht/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Topić debitovao je za Oklahomu nakon godinu i po dana čekanja - prvu NBA sezonu u potpunosti je propustio jer se oporavljao od povrede koljena, a uvodne mjesece druge sezone jer mu je tokom ljeta dijagnostikovan kancer testisa. Pobijedio je opaku bolest, pa na dva meča Razvojne lige uhvatio ritam i izborio se za debitantski nastup u dresu šampionskog tima. To je znao da cijeni i Janis Adetokumbo, jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Snimak napravljen sa mjesta pored terena pokazuje kako grčki košarkaš aplauzima dočekaju istrčavanje srpskog plejmejkera na teren! Čitava hala u Oklahomi pozdravila je aplauzima Topića, koji je svojevremeno bio 12. pik na draftu, a među onima koji su željeli da ga ohrabre bio je i Janis. Grčki košarkaš propustio je ovaj meč, ali je bio uz svoj tim na gostovanju pred pauzu za Ol-star vikend.

Pogledajte kako je Adetokumbo dočekao Topića: 

Topić je na svom prvom meču u NBA karijeri odigrao gotovo 12 i po minuta, a za to vrijeme je imao dva poena, jedan skok i jednu asistenciju. Dodavanje za poene zabilježio je odmah u prvoj akciji, a pored pogođenog šuta sa poludistance imao je i dvije promašene trojke. Svakako, statistika nije bila najbitnija u ovom trenutku...

U Oklahomi su ponosni na Nikolu Topića, koji se nakon teške povrede i teške bolesti vratio na parket. Sada će sve ići mnogo lakše, a kada se najjača liga na svijetu nastavi srpski košarkaš će biti potpuno spreman da ekipi sa šampionskim ambicijama doda tajni začin.

Tagovi

Janis Adetokumbo Nikola Topić NBA liga Oklahoma

