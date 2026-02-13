Borusija "diše za vrat" Bajernu!

Borusija Dortmund ubjedljivom pobjedom ponovo prišla Bavarcima na tri boda zaostatka.

Izvor: HMB Media / ddp USA / Profimedia

Imao je Bajern iz Minhena i dvocifrenu prednost u odnosu na pratioce tokom sezone, ali Bavarci subotnje gostovanje Verderu u Bremenu dočekuju sa samo tri boda prednosti nad velikim rivalom.

Borusija Dortmund u uvodnom meču 22. kola Bundelige savladala je Majnc sa ubjedljivih 4:0 i tako bar na kratko smanjila zaostatak.

Vezao je Majnc tri pobjede u protekla tri kola, ali Vestfalen je napustio bez bodova, prije svega zahvaljujući dvostrukom strijelcu domaćih Seruu Girasiju, ali i Julijanu Rajersonu.

Norveški bek bio je asistent za tri gola, a i Girasi i Bajer pogađali su u prvom poluvremenu, tako da je ovaj meč riješen prije odlaska na odmor.

Drugo poluvrijeme bilo je samo formalnost, a Majnc je čak dodatno sebi zagorčao ovo veče autogolom Kora za 4:0.

Borusija je trećom vezanom pobjedom u međusobnim duelima sa Majncom napravila dobru uvertiru za duel sa Atalantom u nokaut fazi Lige šampiona koji je na rasporedu u utorak.



