Bajern rutinski u Bremenu: Hari Kejn postigao 500. gol u karijeri, čak 100. iz penala!

Englez postigao nova dva gola za Bavarce, čime je obilježio dva vrijedna jubileja.

Hari Kejn Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bajern Minhen nije dozvolio iznenađenje u Bremenu, gdje je savladao domaći Verder rezultatom 3:0 (2:0), a već do poluvremena Hari Kejn postigao je dva gola, od čega prvi iz penala.

Nevjerovatni Englez već je stigao do brojke od 26 golova u Bundesligi, a danas je "dopelpakom" obilježio dva vrijedna jubileja - stigao je do 500. gola u karijeri, ujedno i 100. sa "bijele tačke".

Kejn je postigao više golova nego kombinovano njegova dva najbliža pratioca - Luis Dijaz (13) i Deniz Undav (11), što dovoljno govori kakvu sezonu ima reprezentativac Engleske. Zanimljivo, otkako je stigao u Minhen, 23 puta šutirao je sa "kreča" - bez promašaja!

Domaćina je dokusurio Leon Gorecka golom za 3:0 u 70. minutu, a jedina loša stvar za Vensana Kompanija je povreda prvog čuvara mreže Manuela Nojera, koji je na poluvremenu svoje mjesto ustupio Jonasu Urbigu.

Bajern Minhen ostaje lider sa šest bodova prednosti nad drugoplasiranom Borusijom iz Dortmunda, dok je prodor na četvrtu poziciju napravio Bajer Leverkuzen današnjom ubjedljivom pobjedom 4:0 protiv St. Paulija.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Hari Kejn FK Bajern Minhen Verder Bundesliga

