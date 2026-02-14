Bajern rutinski u Bremenu: Hari Kejn postigao 500. gol u karijeri, čak 100. iz penala!

Englez postigao nova dva gola za Bavarce, čime je obilježio dva vrijedna jubileja.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Bajern Minhen nije dozvolio iznenađenje u Bremenu, gdje je savladao domaći Verder rezultatom 3:0 (2:0), a već do poluvremena Hari Kejn postigao je dva gola, od čega prvi iz penala.

Nevjerovatni Englez već je stigao do brojke od 26 golova u Bundesligi, a danas je "dopelpakom" obilježio dva vrijedna jubileja - stigao je do 500. gola u karijeri, ujedno i 100. sa "bijele tačke".

500/100 – With his brace against Werder Bremen, Harry Kane has now scored 500 senior career goals for club and country, with 100 of these coming from the penalty spot. Mileage.pic.twitter.com/RfdRR3at17 — OptaFranz (@OptaFranz)February 14, 2026

Kejn je postigao više golova nego kombinovano njegova dva najbliža pratioca - Luis Dijaz (13) i Deniz Undav (11), što dovoljno govori kakvu sezonu ima reprezentativac Engleske. Zanimljivo, otkako je stigao u Minhen, 23 puta šutirao je sa "kreča" - bez promašaja!

Domaćina je dokusurio Leon Gorecka golom za 3:0 u 70. minutu, a jedina loša stvar za Vensana Kompanija je povreda prvog čuvara mreže Manuela Nojera, koji je na poluvremenu svoje mjesto ustupio Jonasu Urbigu.

Bajern Minhen ostaje lider sa šest bodova prednosti nad drugoplasiranom Borusijom iz Dortmunda, dok je prodor na četvrtu poziciju napravio Bajer Leverkuzen današnjom ubjedljivom pobjedom 4:0 protiv St. Paulija.



