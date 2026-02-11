logo
"Blickrig" Bajerna u kup-derbiju: Najtrofejniji tim u polufinalu nakon 6 godina!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bajern je za tri minuta postigao dva gola protiv Lajpciga i izborio mjesto u polufinalu Kupa Njemačke, gdje nije bio od 2020. godine. Tada je i osvojio posljednji od 20 trofeja.

Bajern pobijedio Lajpcig i ušao u polufinale Kupa Njemačke Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

U derbiju četvrtfinalne faze Kupa Njemačke, okršaja Bajerna i RB Lajpciga, pogodaka nije bilo do sredine drugog poluvremena – a onda je najtrofejniji klub u ovom takmičenju za tri minuta dva puta zatresao mrežu!

Bajern je do sada čak 20 puta osvajao DFB Pokal, po čemu mu nema ravnog u Njemačkoj. Štaviše, osim Bavaraca nijedan drugi klub nema dvocifren broj trofeja (drugoplasirani Verder ima 6), ali čudno djeluje podatak da velikan sa Alijanc Arene nije uspio da stigne do kraja već šest godina!?

Bajern je, naime, posljednji od pomenutih 20 kup-trofeja osvojio sad već davne 2020. godine. Tada je, ujedno, i posljednji put bio u polufinalu, a na putu ka potencijalnom 21. peharu večeras je eliminisao RB Lajpcig pogocima Harija Kejna i Luisa Dijaza.

Golman gostiju Marten Vandevort faulirao je u svom šesnaestercu Josipa Stanišića, koji je prvi stigao do lopte. Dileme nije bilo, jedanaesterac je bio očigledan, a samo nekoliko sekundi kasnije Hari Kejn je postigao čak 39. pogodak u sezoni!

Veoma brzo je bilo 2:0, nakon što je Mikael Olis proigrao Luisa Dijaza, koji je lako i vješto umakao čuvaru i nagovijestio eliminaciju kluba koji je u ovoj deceniji dva puta osvajao Kup. Desilo se to 2022. i 2023. godine, ali već treću godinu zaredom RB Lajpcig ne uspijeva da izbori finale.

Osim Bajerna, u borbi za trofej ostali su Bajer Leverkuzen, Herta i prošlosezonski osvajač Štutgart. Polufinalni dueli igraće se 21. i 22. aprila, dok je veliko finale zakazano za 23. maj.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Bajern Minhen fudbal DFB Pokal RB Lajpcig

