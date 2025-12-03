logo
Ludo veče u Berlinu: Union je imao penale, a Bajern autogolove, ali i Harija Kejna!

Goran Arbutina
Bavarci izborili plasman u četvrtfinale, Union nije uspio da se pridruži Herti među osam najboljih ekipa Kupa Njemačke.

Bajern pobijedio Union Berlin za četvrtfinale kupa Njemačke Izvor: Ayman Alahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Herta će ipak ostati jedini kloub među osam najboljih u Kupu Njemačke.

Nakon što su plavo-bijeli iz Berlina u utorak seklasirali Kajzerslautern i izborili četvrtfinale to u srijedu uveče nisu uspjeli da urade fudbaleri Union Berlina protiv daleko težeg protivnika.

Bajern iz Minhena savladao je Union Berlin rezultatom 3:2 u ludom meču u kojem je domaćin pogađao zahvaljujući jedanaestercima, a gost autolovima protivnika, međutim, imao je i Harija Kejna.

Goleada u Berlinu počela je u 12. minutu kada je Ilijas Ansa pogodio sopstvenu mrežu, a vođstvo Bajerna udvostručio je Hari Kejn nakon još toliko minuta igre. Tračak nade za domaće donio je Leopold Kverfeld sa bijele tačke nakon igranja rukom Džonatana Taa, ali je ona ponovo ugašena novim autogolom. Ovog puta Diogo Leite je bio tragičar i to u sudijskoj nadoknadi prvog dijela.

Hari Kejn dao je jedini pogodak iz igre, ali je i skrivio novi jedanaesterac za Union Berlin. Engleski napadač zbog prekršaja laktom u svom šesnaestercu zaradio je i žuti karton, a još jednom je siguran sa bijele tačke bio Kverfeld za konačnih 3:2 na stadionu pored „Kuće starog šumara“.

Rezultati osmine finala Kupa Njemačke:

Borusija Dortmund – Bajer 0:1 (0:1)
Lajpcig – Magdeburg 3:1 (2:1)
Borusija Menhengladbah – Sent Pauli 1:2 (0:1)
Herta – Kajzerslautern 6:1 (3:1)
Bohum – Štutgart 0:2 ( 0:1)
Frajburg – Darmštat 2:0 (1:0)
HSV – Holštajn Kil 0:0
Union Berlin – Bajern 2:3 (1:3)

Tagovi

Union Berlin FK Bajern DFB Pokal fudbal

