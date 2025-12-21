logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poker" za kraj godine: Bajern u gostima pregazio Hajdenhajm, Kejn dao 59 golova u 2025!

"Poker" za kraj godine: Bajern u gostima pregazio Hajdenhajm, Kejn dao 59 golova u 2025!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bajern Minhen prvi dio sezone u Bundesligi završio bez poraza.

Hari Kejn Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Zimsku pauzu u Bundesligi fudbaleri Bajerna dočekuju sa 41 bodom, devet više od drugoplasirane Borusije Dortmund.

Bavarski gigant tako je prvi dio sezone okončao bez poraza, sa 13 pobjeda i samo dva remija, uz izvrsnu gol-razliku 55:11. U posljednjem meču u 2025. godini, tim Vensana Kompanija kao gost je pregazio Hajdenhajm 4:0.

Gosti su postigli po dva gola u oba poluvremena, Josip Stanišić i Majkl Olise u prvom, a Luis Dijaz i Hari Kejn u drugom poluvremenu.

Ni ova utakmica nije mogla da prođe bez pogotka sjajnog Kejna. Englez je stigao do 19. ovosezonskog gola u 15 odigranih utakmica, a napadač Bajerna kalendarsku godinu završava sa nevjerovatnim 51 golom za klub i još osam za reprezentaciju. Dakle, kombinovano za Bajern i Englesku računajući sva takmičenja (bez prijateljskih utakmica) postigao je 59 golova tokom 365 dana.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Bajern Hajdenhajm Bundesliga Hari Kejn

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC