Vanserijska asistencija Nikole Jokića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte fantastičnu asistenciju Nikole Jokića za Arona Gordona u pripremama za novu NBA sezonu.

Vanserijska asistencija Nikola Jokić video Izvor: Twitter/@MattBrooksNBA

Srpski košarkaš NIkola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč za Denver na pripremama i pokazao je da će i ove sezone igrati sjajno, dok je najavio da možemo više da očekujemo i od njegovog tima. U pobjedi nad L.A. Klipersima (102:94), Jokić je zaista dozirao snagu i energiju i opet je uspio da ima zapaženu ulogu.

Tako je Jokić ubacio 12 poena, a imao je i devet skokova, šest asistencija, kao i po jednu ukradenu i izblokiranu loptu. "Minus" je jedna izgubljena za 22 minuta na parketu.

Kao i obično, najviše su oduševljavale njegove asistencije, a posebno impresivna bila je ova u ugao za Arona Gordona. Tu je najzanimljivije što TV kamere nisu čak ni imale Gordona u kadru, ali je Jokić gledanjem rasporeda ostalih svojih igrača znao gdje mu je saigrač.


Takođe, lijepo je vidjeti i da je Jokić počeo da se "kapira" sa Jonasom Valančijunasom.


I dalje ostaje "veza" Jokića i Mareja, koji su već deceniju u Denveru i naučili su sve jedan o drugome.


Dodajmo i to da je Gordon ubacio 18 poena, a Braun 11, dok je lijepo vidjeti i da su igrači sa klupe dali svoj doprinos. Tako je Kurtis Džouns ubacio 11 za šest minuta, a Valančijunas je odmjenio Jokića sa 10 poena, devet skokova i četiri blokade. To je ono što je falilo Denveru sve ovo vrijeme.

Što se tiče L.A. Klipersa, prednjačio je Kavaj Lenard sa 17 poena, a Bogdan Bogdanović nije igrao zbog povrede.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

