Vanserijska asistencija Nikole Jokića (VIDEO)

Pogledajte fantastičnu asistenciju Nikole Jokića za Arona Gordona u pripremama za novu NBA sezonu.

Srpski košarkaš NIkola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč za Denver na pripremama i pokazao je da će i ove sezone igrati sjajno, dok je najavio da možemo više da očekujemo i od njegovog tima. U pobjedi nad L.A. Klipersima (102:94), Jokić je zaista dozirao snagu i energiju i opet je uspio da ima zapaženu ulogu.

Tako je Jokić ubacio 12 poena, a imao je i devet skokova, šest asistencija, kao i po jednu ukradenu i izblokiranu loptu. "Minus" je jedna izgubljena za 22 minuta na parketu.

Kao i obično, najviše su oduševljavale njegove asistencije, a posebno impresivna bila je ova u ugao za Arona Gordona. Tu je najzanimljivije što TV kamere nisu čak ni imale Gordona u kadru, ali je Jokić gledanjem rasporeda ostalih svojih igrača znao gdje mu je saigrač.

Another INSANE preseason dime from Nikola Jokićpic.twitter.com/6uLNZbxJsf — Matt Brooks (@MattBrooksNBA)October 13, 2025



Takođe, lijepo je vidjeti i da je Jokić počeo da se "kapira" sa Jonasom Valančijunasom.

Really fun play where Nikola Jokić sets a cross screen for Jonas Valančiūnas and pops to the elbow.



Loving this double-big look.pic.twitter.com/289pRXy1wx — Matt Brooks (@MattBrooksNBA)October 13, 2025



I dalje ostaje "veza" Jokića i Mareja, koji su već deceniju u Denveru i naučili su sve jedan o drugome.

Jamal Murray and Nikola Jokić still got it ‍

Sheesh this was beautifulpic.twitter.com/8gmlrqyQ8g — Tatiana (@Tatianaclinares)October 13, 2025



Dodajmo i to da je Gordon ubacio 18 poena, a Braun 11, dok je lijepo vidjeti i da su igrači sa klupe dali svoj doprinos. Tako je Kurtis Džouns ubacio 11 za šest minuta, a Valančijunas je odmjenio Jokića sa 10 poena, devet skokova i četiri blokade. To je ono što je falilo Denveru sve ovo vrijeme.

Što se tiče L.A. Klipersa, prednjačio je Kavaj Lenard sa 17 poena, a Bogdan Bogdanović nije igrao zbog povrede.

