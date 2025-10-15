Jokić uradio ono što mrzi da radi na terenu: Iznenadio i komentatore usred utakmice

Nikola Jokić je u pobjedi Denvera protiv Čikaga pokazao da je spreman da isproba i neke druge stvari i da zakucava više u novoj sezoni.

Nikola Jokić sprema i neka iznenađenja za novu sezonu. U pobjedi Denvera protiv Čikaga (124:117) igrao je samo 24 minuta i uradio ono što rijetko radi - zakucao je. Bilo je to pred kraj treće dionice kada je bio najbrži u kontri i završio je napad zakucavanjem na dodavanje Kristijana Brauna.

"Ne možeš da dozvoliš Jokiću da te dobije u trčanju i da te pretrči na terenu", bile su rokeči komentatora koji su prenosili utakmicu iz Kolorada u kojoj je Denver odigrao veoma dobro.

Check out Nikola Jokic running the damn floor to leak out and get the easy dunk with 3 minutes left in the#Nuggets' 4th preseason game...



October 15, 2025

Jokić je meč završio na korak do tripl-dabl učinka. Upisao je 18 poena, uz 8 asistencija i 8 skokova. Da je imao minutažu kao inače, jasno je da bi tripl-dabl bio zagarantovan. No, Dejvid Adelman nije želio da ga umara u predsezoni, a i ovo je bilo dovoljno da svijet vidi ko je najbolji na svijetu.