Čitaoci reporteri

Jokić uradio ono što mrzi da radi na terenu: Iznenadio i komentatore usred utakmice

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je u pobjedi Denvera protiv Čikaga pokazao da je spreman da isproba i neke druge stvari i da zakucava više u novoj sezoni.

Nikola Jokić zakucao Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić sprema i neka iznenađenja za novu sezonu. U pobjedi Denvera protiv Čikaga (124:117) igrao je samo 24 minuta i uradio ono što rijetko radi - zakucao je. Bilo je to pred kraj treće dionice kada je bio najbrži u kontri i završio je napad zakucavanjem na dodavanje Kristijana Brauna.

"Ne možeš da dozvoliš Jokiću da te dobije u trčanju i da te pretrči na terenu", bile su rokeči komentatora koji su prenosili utakmicu iz Kolorada u kojoj je Denver odigrao veoma dobro.

Jokić je meč završio na korak do tripl-dabl učinka. Upisao je 18 poena, uz 8 asistencija i 8 skokova. Da je imao minutažu kao inače, jasno je da bi tripl-dabl bio zagarantovan. No, Dejvid Adelman nije želio da ga umara u predsezoni, a i ovo je bilo dovoljno da svijet vidi ko je najbolji na svijetu.

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

