Golden Stejt otpustio rođenog brata Stefa Karija: Uručili mu otkaz, ali je već napravljen plan

Rođeni brat Stefa Karija, Set Kari, dobio je otkaz u Golden Stejtu, mada to neće ostati na snazi toliko dugo. Tako tvrde američki mediji.

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Set Kari (35) dobio je otkaz u Golden Stejtu. Rođeni brat Stefa Karija (37), najboljeg šutera u istoriji košarke, moraće na prinudni odmor. Doduše, neće tu dugo ostati. Sve to je dio plana Voriorsa i o svemu tome su informisani svi učesnici.

Kako navode američki novinari, postignut je dogovor o otkazu za Seta Karija da bi se franšiza finansijski konsolidovala i riješila određene probleme sa ugovorima. Čim se to završi, uslijediće potpisivanje ugovora sa mlađim bratom najboljeg igrača "ratnika".

Set Kari prošle sezone igrao je u Šarlotu i tamo je imao prosjek od 6,5 poena, 1,7 skokova i 0,9 asistencija po meču. Najbolje partije pružao je u Filadelfiji i Bruklinu, pošto mu je tamo prosjek poena po meču bio na 15. Nikada prije njih dvojica nisu bili u istom timu, pa će biti interesantno vidjeti kako će se rođena braća snaći u novoj ulozi.