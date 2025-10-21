Evroliga odlučila da se opet igra u Izraelu: Evo šta to znači za Partizan i Zvezdu

Sve je izvjesnije da se košarka vraća u Izrael, a to se tiče i Crvene zvezde i Partizana.

Na sastanku dioničara Evrolige (13 klubova vlasnika "A" licence) odlučeno je da klubovi iz Izraela ponovo mogu da igraju u svojim halama, prenosi "Basket Njuz". Ova odluka donijeta je na inicijativu Makabija iz Tel Aviva i Hapoela iz Tel Aviva koji su domaće utakmice igrali van Izraela.

Tako je Makabi igrao u Beogradu u hali "Aleksandar Nikolić", dok je Hapoel za domaći teren izabrao Sofiju. Pred domaće navijače u Tel Avivu trebalo bi da se vrate u decembru.

Šta ovo znači za Zvezdu i Partizan?

Dobro znamo da je Partizan jedini bio "baksuzan" prošle sezone i jedini je igrao meč sa Makabijem u Tel Avivu. Upravo poslije prvog kola Evrolige došlo je do ozbiljnijeg sukoba Izraela i Hamasa, poslije čega je "ponos Izraela" morao da se preseli u drugu halu.

Interesantno je da će Crvena zvezda i Partizan "za dlaku" izbjeći odlazak u Tel Aviv. Partizan će 29. oktobra gostovati Hapoelu u Sofiji, dok će Crvena zvezda dan kasnije (30. oktobar) biti "gost" Makabiju u Beogradu.

Hapoel će potom u Tel Avivu dočekati Crvenu zvezdu 16. septembra, a Makabi će biti domaćin Partizanu 3. februara.

Naravno, sve je ovo pod uslovom da ponovo ne dođe do ratnih dešavanja na Bliskom istoku, a posljednja odluka Evrolige donijeta je nakon mirovnog sporazuma dvije strane. Samo nekoliko dana ranije čak se spekulisalo i o potencijalnom izbacivanju ovih klubova iz Evrolige, ali se vremena mijenjaju.