logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga odlučila da se opet igra u Izraelu: Evo šta to znači za Partizan i Zvezdu

Evroliga odlučila da se opet igra u Izraelu: Evo šta to znači za Partizan i Zvezdu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sve je izvjesnije da se košarka vraća u Izrael, a to se tiče i Crvene zvezde i Partizana.

Vasilije Micić Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na sastanku dioničara Evrolige (13 klubova vlasnika "A" licence) odlučeno je da klubovi iz Izraela ponovo mogu da igraju u svojim halama, prenosi "Basket Njuz". Ova odluka donijeta je na inicijativu Makabija iz Tel Aviva i Hapoela iz Tel Aviva koji su domaće utakmice igrali van Izraela.

Tako je Makabi igrao u Beogradu u hali "Aleksandar Nikolić", dok je Hapoel za domaći teren izabrao Sofiju. Pred domaće navijače u Tel Avivu trebalo bi da se vrate u decembru.

Šta ovo znači za Zvezdu i Partizan?

Izvor: MN PRESS

Dobro znamo da je Partizan jedini bio "baksuzan" prošle sezone i jedini je igrao meč sa Makabijem u Tel Avivu. Upravo poslije prvog kola Evrolige došlo je do ozbiljnijeg sukoba Izraela i Hamasa, poslije čega je "ponos Izraela" morao da se preseli u drugu halu.

Interesantno je da će Crvena zvezda i Partizan "za dlaku" izbjeći odlazak u Tel Aviv. Partizan će 29. oktobra gostovati Hapoelu u Sofiji, dok će Crvena zvezda dan kasnije (30. oktobar) biti "gost" Makabiju u Beogradu.

Hapoel će potom u Tel Avivu dočekati Crvenu zvezdu 16. septembra, a Makabi će biti domaćin Partizanu 3. februara.

Naravno, sve je ovo pod uslovom da ponovo ne dođe do ratnih dešavanja na Bliskom istoku, a posljednja odluka Evrolige donijeta je nakon mirovnog sporazuma dvije strane. Samo nekoliko dana ranije čak se spekulisalo i o potencijalnom izbacivanju ovih klubova iz Evrolige, ali se vremena mijenjaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga Izrael Makabi Tel Aviv Hapoel Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC