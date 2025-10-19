ASVEL napušta Evroligu: Otkriven plan Tonija Parkera

ASVEL je sve bliži odluci da napusti takmičenje u Evroligi i postane dio FIBA Lige šampiona.

Izvor: Profimedia/ThierryBreton/Panoramic

NBA Evropa postepeno se širi i priprema za rad na novom području. Liga koja bi uskoro trebalo biti oformljena, već ima detaljan plan, a kako stvari stoje ASVEL je jedna od ekipa koja će biti dio ovog takmičenja u budućnosti. Prema tome, klub činiji je vlasnik Toni Parker, napustiće Evroligu na kraju sezone 2025/26, a onda zaigrati u FIBA Ligi šampiona, kako bi pripremila teren za predstojeće takmičenje - NBA Evropa.

Kako se navodi u tekstu "Le Progres", ASVEL će u narednoj sezoni biti dio Lige šampiona. Razlozi su jasni - klub ima konstantne finansijske gubitke u elitnom takmičenju, te produžetak licence u Evroligi nije u planu. Takođe, na nedavnom sastanu u Londonu, strategija novog takmičenja privukla je Tonija Parkera i njegov tim da budu više nego zainteresovani za jedno od 12 osnivačkih mjesta u novom takmičenju.

Jedino ostaje pitanje da li NBA prepoznaje Lion kao mjesto u kojem želi da nastani takmičenje. Međutim, prema izjavama čelnika novog takmičenja, koje su se pojavljivale paralelno sa pojavljivanjem vijesti o formiranju NBA Evropa, navodi se da je ASVEL među prvim željama ovog takmičenja.

Kao ekipa iz Francuske u pitanju, tada se navodilo, ASVEL je prva želja, dok je formiranje košarkaškog kluba Pari Sen Žermen takođe jedan od ciljeva NBA Evrope.

Kad igra ASVEL?

ASVEL naredni meč igra u domaćem šampionatu protiv Monaka, u nedjelju od 19 sati, a onda ga očekuju obaveze u Evroligi protiv Dubaija u četvrtak od 19.30. Nakon što će u Pro A ligi odigrati meč protiv Nantera 25. oktobra, ova ekipa pripremaće se za dublo kolo elitnog takmičenja - igraće najprije u Beogradu protiv Crvene zvezde 28. oktobra u 19 sati, a onda ponovo 30. protiv Žalgirisa u Litvaniji.

ASVEL je zasad ostvario svega jednu pobjedu i upisao četiri poraza u Evroligi.



