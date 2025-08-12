logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo mi je možda posljednja sezona": Sa Teodosićem bio najbolji tandem Evrolige, sa 38 odlučio da je dosta

"Ovo mi je možda posljednja sezona": Sa Teodosićem bio najbolji tandem Evrolige, sa 38 odlučio da je dosta

Autor Dragan Šutvić
0

Nando De Kolo je blizu odlaska u košarkašku penziju - sada je spreman da odigra poslednju sezonu.

Nando de Kolo završava karijeru nakon sljedeće sezone Izvor: MN PRESS

Nakon što se Asvel zvanično rastao sa nekadašnjim kapitenom Partizana Žofrijem Lovernjom sada je Nando De Kolo javio da je spreman da se oprostio od košarke. Iskusni 38-godišnji plejmejker bi u sezoni koja slijedi mogao da poslednji put bude na parketu. 

De Kolo je drugi strijelac Evrolige u istoriji, jedino je ispred njega Majk Džejms. Sada je plan da bude druga opcija na pleju iza Glina Votsona, a zajedno sa Dejvidom Lajtijem i Edvinom Džeksonom čini veteransku kičmu tima. 

"Sada mi se završio ugovor sa Asvelom. Bio sam u klubu četiri godine, uvijek sam pokušavao da u karijeri pronađem projekte koji nude istrajnost i ovdje to nije bio slučaj. Pokušavam da se fokusiram na sadašnji trenutak, ali ovo bi mogla da nam bude posljednja sezona. Videćemo kako će se situacija razvijati", rekao je Nando De Kolo.

De Kolo je karijeru počeo u Šoleu, a poslije tri sezone u Valensiji stigao je i do NA lige. Poslije nastupa za San Antonio i Toronto vratio se u Evropu i zaigrao za CSKA. Tu je zajedno sa Milošem Teodosićem osvojio Evroligu i bio je MVP ovog takmičenja 2016. godine. Zatim je prešao u Fenerbahče, a od 2022. je u Asvelu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Nando de Kolo košarka Asvel Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC