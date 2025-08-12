logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Žofri Lovernj okreće novi list

Zvanično: Žofri Lovernj okreće novi list

Autor Dragan Šutvić
0

Asvel se zahvalio Žofriju Lovernju, slobodan je u izboru kluba.

Žofri Lovernj napustio Asvel poslije tri godine Izvor: MN PRESS

Žofri Lovernj poslije tri godine napustio je Asvel, objavio je evroligaš na društvenim mrežama. Tako će iskusni centar koji je bio prvi stranac kapiten u istoriji Partizana biti slobodan u izboru nove sredine.

"Hvala ti Žofri. Nakon tri sezone u Vilerbanovim bojama, za Žofrija Lovernja se okreće nova stranica. Čitav klub ti se zahvaljuje na posvećenosti i dobrom raspoloženju i želi ti sve najbolje u budućnosti!", stoji u objavi Asvela.

Lovernj je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Asvela. Prosečno je bilježio 11,3 poena, 4,9 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici.

Nikada nije krio da želi ponovo da obuče crno-bijeli dres. 

"Ne osjećam se lagodno da igram protiv Partizana. Jako je emotivno. Hoću da se vratim jednog dana", rekao je Lovernj poslije pobjede protiv Partizana.

Partizan traži centra

Crno-bijeli su ovog leta doveli trojicu igrača - Džabarija Parkera, Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona. Klub su napustili Brendon Dejvis i Balša Koprivica, pa su pojačanja na visokim pozicijama potrebna. Kao potencijalne opcije se spominju Čarls Besi i Oskar Šivbej, dok nema sumnje da bi navijači vrlo rado vidjeli iskusnog Lovernja pod košem.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Žofri Lovernj košarka Asvel Evroliga transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC